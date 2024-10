“Mi mensaje es un mensaje también a esos populares, que no se dejen engañar, que no presten su voto, que al final del día, la verdadera encuesta es el 5 de noviembre, y así es como lo estoy mirando y lo estoy evaluando ”, expresó González Denton a El Nuevo Día desde su comité de campaña.

“Lo tomo (el resultado) como siempre he dicho desde que empezaron las encuestas, como un instrumento de trabajo, es un instrumento que hay que mirarlo, analizarlo, evaluarlo, y lo estoy tomando así mismo, como ese instrumento de trabajo para lo que me queda ahora de campaña. El mensaje está llegando, y siento que está llegando porque ha habido una disminución del incumbente (Romero Lugo), donde se ha visto que no está en un pedestal ”, añadió la candidata.

“Mi incursión en la contienda electoral no es buscar ser carrerista político, mi incursión es trabajar por la ciudad. He sido administradora, lo he probado, no he tenido señalamientos sobre mi gestión, y eso es lo que traigo para la ciudad capital. Así que el reto que tengo es llegar a la mayor cantidad de personas, pero seguir trabajando en lo que estoy haciendo. Voy a seguir caminando, llegando a cada una de las comunidades, voy a seguir estando en foros presentando las propuestas que tengo, contrario a otros candidatos, que van a sus páginas y no ves ninguna propuesta”, opinó.