El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, aseguró que la decisión de suspender las primarias hasta la próxima semana no fue unilateral, sino que era la única forma de poder garantizar que todos pudieran votar en las mismas condiciones.

Sus expresiones tuvieron lugar después de que Edwin Mundo, coordinador electoral del precandidato a la gobernación Pedro Pierluisi, planteara que no se consideró su oposición a la suspensión de la votación.

“La pregunta es: ¿La decisión le tocaba tomarla a Edwin Mundo para que no fuera unilateral? Tampoco (le tocaba) a Jorge Dávila”, dijo Rivera Schatz, en referencia al representante de la precandidatura de la gobernadora Wanda Vázquez.

"Se tomó una decisión a base de la realidad fáctica que tenemos. Aquí no se trata de favorecer a nadie. La realidad es que había 59 precintos que no salieron. Punto. No puedo entender cómo alguien puede sugerir que se continúe hasta el final, cuando más de la mitad de los precintos no han salido por culpa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)", agregó.

Poco después del mediodía, Rivera Schatz y su homólogo del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, plantearon en conferencia de prensa que se suspendiera la votación en los colegios donde no habían comenzado porque la CEE había entregado tarde papeletas, lo que provocaría que algunos precintos tuvieran que comenzar la votación avanzada la tarde de hoy, sin poder garantizar al menos ocho horas para votar.

Aunque Rivera Schatz dijo que faltaban 59 precintos por ser enviados a los centros de votación, Mundo dijo que el proceso pudo haber seguido porque había 102 precintos "preparados".

“Estaban preparados 102 precintos preparados, los maletines para más de 70 municipios estaban en la calle y creemos que es injusto para el electorado, para los candidatos, para el pueblo. Quiero ver quién va a pagar el acarreo de todo ese material el próximo fin de semana”, sostuvo Mundo.

"Nosotros teníamos más de 200 vehículos moviendo gente en la calle y hemos perdido toda esa inversión. Y (se perdió por una decisión tomada por) dos personas ajenas al proceso porque ni Thomas Rivera Schatz ni Torres son parte del comité de primarias. Arbitrariamente se reunieron con el presidente de la CEE y cancelaron la primaria. Esto es injusto todos los candidatos", añadió.

Asimismo, señaló que los resultados de la votación de hoy se tienen que dar a conocer como dispone el reglamento.

"Por lo menos nos tienen que dar los resultados... por la pureza, porque no tenemos control de las máquinas y. o queremos que en el futuro, lo que se votó no sea lo que se contabilice", abundó Mundo, implicando que la movida podría favorecer a algún aspirante.

“Si después de empezado el juego, lo cancelan, qué puedes esperar... Qué confianza puedes tener en un proceso así”, comentó Mundo, al indicar que “esto beneficia al que está perdiendo”.

Por su parte, Rivera Schatz recalcó que la suspensión fue solo para garantizar el mismo tiempo de votación en todos los colegios, asegurando que "no se trata de favorecer a ningún candidato".

Mantuvo que una forma "liviana" de atender el atraso era dejar que continuara el proceso que se quedara sin votar toda persona que no pudiera ir a altas horas de la noche a un colegio que hubiera abierto en la tarde.

En cuanto a los resultados que solicitó Mundo, indicó que puede obtener los resultados de parte de su observadores al cuadrar cada colegio en el que sí se haya votado.

Señaló que lo único que no se hará es que la CEE emita resultados oficiales.

Por otro lado, Rivera Schatz se unió a los que favorecen la renuncia del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila.

“Sí”, dijo. “Es que falló en lo fácil. Nos dijo temprano que a las 11:00 a.m. los materiales iban a estar en los precintos. Cuando fuimos, no estaban allí”.

Recalcó que recibieron las últimas papeletas en horas de la madrugada de hoy.

En ese sentido calificó como "falso" el señalamiento de Dávila de que el embalaje comenzó tarde porque las papeletas ya se habían entregado ayer.

“Sabe que miente el presidente de la CEE”, manifestó. “Algunas papeletas se entregaron en la madrugada. Él lo sabe y se discutió en la reunión con él”.

De igual manera indicó que toda esta situación no se debe al nuevo código electoral, que concentró poderes en la figura del presidente de la CEE. Rivera Schatz

“La primaria está siendo administrada por una resolución conjunta de Aníbal José Torres y de este servidor de que cómo se iba a dar la primaria. El Código Electoral no tiene nada que ver con que la comisión comprara oportunamente las papeletas o que tuviera los camiones listos allí hacia los precintos. Ha sido problema administrativo y de liderato de la CEE”, afirmó.

Asimismo, rechazó el planteamiento de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, de que no contestara sus llamadas para pedir explicaciones sobre la suspensión de la primaria, a lo que ella se oponía.

“No tengo ni una sola llamada de ella. Cuando la escuché por radio le envié un mensaje de texto diciéndole que ‘no tengo ni una sola llamada tuya’”, afirmó.