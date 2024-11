“Tiene que ver con que haya justicia en el ejercicio del voto”: CEE guarda silencio sobre recusaciones

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

En una vista a finales de agosto, una jueza declaró “no ha lugar” la recusación presentada contra Xavier Valcárcel , residente en el precinto 1 de San Juan. Sin embargo, el pasado martes, día de los comicios generales , su nombre no apareció en la lista de electores activos, por lo que tuvo que votar en el colegio de añadidos a mano.

Ahora, las papeletas con los votos de Valcárcel están entre los 18,390 sobres que serán verificados y adjudicados durante el escrutinio general –que comenzó este martes–, sin que haya una explicación de por qué su estatus electoral no fue corregido ni cuántos votantes estarían en su misma situación.

“Por lo que he escuchado, no es el primer caso” , dijo, por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño , Roberto Iván Aponte Berríos , en referencia al estatus electoral de Valcárcel.

El Nuevo Día pidió a la CEE, en varias ocasiones, datos sobre la cantidad de recusaciones solicitadas y la lista completa de personas recusadas entre el 1 de mayo y el 5 de noviembre. Pese a que es una obligación de ley hacer dicha publicación, el ente no proveyó la información. Aponte Berríos indicó que los comisionados electorales tampoco la han recibido.

Al momento de esta publicación, la CEE no respondió por qué personas cuya recusación no procedió aparecieron como inactivas en las listas de los colegios el día de las elecciones, ni si hay un estimado de cuántos sobres, del total de electores añadidos a mano, corresponden a ciudadanos recusados que acudieron a votar.

Valcárcel relató que su recusador, del Partido Nuevo Progresista , fue dos veces a su residencia cuando él no estaba, por lo que fue avisado por una vecina. En la segunda ocasión, el recusador tomó fotos de la casa, que fueron mostradas en la vista de agosto, en la CEE, en Hato Rey.

1 / 10 | Elecciones en Puerto Rico: electores se dan cita a las urnas. Al abrir los centros de votación a las 9:00 a.m., los electores se protegían de la lluvia en la escuela Salvador Brau, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

Tras el “no ha lugar” de la vista, Valcárcel se retiró esperando que su estatus fuera debidamente identificado en las listas, como elector activo. Pero, cuando verificó el 24 de octubre, vio que aún aparecía con una “R”, indicativo de que había sido recusado por domicilio. Regresó a la CEE para cuestionar por qué no había sido corregido y solicitar evidencia de que era un elector hábil.

Tras insistir y esperar varias horas, recibió una copia del acta que se firmó el día de la vista. “Subí a asistencia legal en la Comisión para que me hicieran una declaración jurada y llegué con esos documentos a la elección el día de las elecciones a mi precinto. En efecto, no estaba en lista, me dijeron que tenía que votar en los añadidos a mano”, continuó.