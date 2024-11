“Un cambio masivo. Necesitamos una reforma urgente del Código Electoral”: Pablo José Hernández ejerce su derecho al voto luego de más tres horas de espera

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Necesitamos más máquinas, mejores máquinas, y que no se aprueben papeletas innecesarias. Si tú tenías tres papeletas y ahora tienes cinco, pues casi estás duplicando el tiempo para la máquina escanear. Pero, mi exhortación es que la gente se mantenga en fila y que vote. Que no permitan que gane la gente que quiere que esto pase” , dijo Hernández mientras esperaba sentado su turno dentro del colego de votación para introduccir las papeletas de la gobernación y la comisaría residente para la que está corriendo como candidato del PPD, la legislativa, la municipal, así como las dos adicionales añadidas para estas elecciones generales correspondientes al estatus del país, y la simbólica por la presidencia de Estados Unidos.

“Un cambio masivo. Necesitamos una reforma urgente del Código Electoral. Me gustaría que fuera con el consenso de todos los partidos, pero si no fuera posible, con el consenso de la mayoría. Pienso que ese proceso debería dividirse en dos, primero atender las reformas en donde hay consenso, que son cosas administrativas, y segundo, donde no hay consenso”, expresó el candidato a la comisaría residente, horas antes en su hogar a medios del país, sin saber con lo que se toparía al acudir a su unidad electoral.