Candidato novoprogresista a la alcaldía de Ponce confía en la “disciplina” del voto íntegro de los electores para prevalecer en la contienda electoral

“Me parece que lo que resta ahora, desde el punto de vista nuestro, es que los miembros de mi partido sigan la disciplina de partido que se le ha pedido que es una sola cruz debajo de la Palma en las tres papeletas y un voto íntegro. Si la gente de Ponce vota íntegro, yo no debo tener problemas en prevalecer” , argumentó.

En imágenes: así votaron los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. La comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, arribó a eso de las 10:30 a.m. a la escuela Salvador Brau, en Carolina, para emitir su voto.

“Yo tengo un plan de gobierno espectacular, un plan de gobierno que atiende las prioridades de Ponce, un plan de gobierno que responde a todos sectores de la sociedad civil ponceña que fue estructurado por un excelente grupo de profesionales a los que yo le encomendé hacer eso. Es un plan de gobierno que he estado divulgando continuamente desde que se anunció en mi comité en mayo de este año”, destacó.

“También he estado casa por casa visitando las comunidades, saludando a las personas en persona, no (adentro) en un vehículo sino escuchándolos, conociendo su sentir. Me parece que eso va a ser determinante al momento en que se emita el voto”, insistió.