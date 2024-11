Urgente para los comisionados electorales conocer detalles de los centros de votación sin servicio eléctrico

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Casi una treintena de espacios designados como centros de votación para las elecciones generales del próximo martes carecen de servicio eléctrico, pero varios comisionados electorales consultados criticaron que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , no les hubiera precisado el listado de las unidades ni los planes de contingencia para atender la situación, que potencialmente complicaría el ejercicio del voto a miles de electores.

El jueves en la tarde, Padilla Rivera debía sostener una reunión con personal de LUMA Energy para, presumiblemente, auscultar las alternativas para asegurar la energización de los entre 26 y 28 centros que, según los comisionados electores, se encuentran sin servicio. Desde el jueves, la presidenta alterna no ha concedido entrevista a El Nuevo Día , pese a reiteradas peticiones.

“Es lo que venimos denunciando constantemente en el proceso electoral, donde la jurisdicción primaria es de los comisionados electorales, (pero) ninguno de nosotros fue convocado a esta reunión con LUMA. Me parece que es una falta de respeto a nosotros, los comisionados, que no se nos brinde la información directa y no podamos estar en esas reuniones con LUMA para verificar qué alternativas ellos ofrecen a la CEE”, señaló Karla Angleró, del Partido Popular Democrático, quien indicó que, de tener la información detallada, se podrían realizar gestiones con alcaldes para el suplido de generadores.