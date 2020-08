La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó hoy que la determinación del Tribunal Supremo para que este domingo continúe la votación de las primarias en los colegios que no abrieron sus puertas el pasado 9 de agosto le hace justicia a aquellos electores que no pudieron ejercer su derecho.

Sostuvo que su interés siempre fue defender la democracia y estuvo movida por un interés personal, contrario a “otros” aspirantes a la gobernación. “Hoy se le hace justicia a todos los que acudieron una y otra vez y no pudieron ejercer su derecho al voto, pues su colegio nunca abrió, no contó con las papeletas requeridas, o no tuvieron las ocho horas estipuladas para ejercer su derecho” explicó Vázquez Garced.

En su demanda, la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) reclamaba que el Tribunal Supremo ordenara una nueva votación en todos los precintos donde se violó el horario establecido por ley, así como en donde no pudo efectuarse la votación. Exigía, igualmente, que no se publicaran los resultados del proceso para evitar influenciar a los electores que no han participado del evento electoral.

PUBLICIDAD

“Agradezco a los honorables jueces miembros del Tribunal Supremo por defender igualmente los derechos de todos los electores, al también darnos la razón en nuestro reclamo de detener la publicación de resultados a destiempo que puedan causar conclusiones inexactas en el electorado. También agradezco el tomar en consideración no solamente el lado legal, sino que también tuvieron en cuenta el desasosiego que todas y todos vivimos a raíz de las acciones de la CEE”, agregó en expresiones escritas.

Mientras, en cuanto al fracaso de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que el domingo pasado no pudo cumplir con la entrega de las papeletas a tiempo provocando la paralización del evento, Vázquez Garced dijo que confía que tras la decisión de Supremo el organismo se prepare de manera responsable para que todos los ciudadanos con derecho al voto puedan ejercerlo sin dilación.

“Yo creo que han tenido tiempo suficiente para que preparen los maletines, para que los revisen, para que lleguen a tiempo. Tienen el dinero, porque la Junta de Control Fiscal autorizó $1.7 millones para todo aquello que sea necesario para que nuestro pueblo pueda votar”, expresó.

“Aquí lo que a mí me interesa es que el pueblo de Puerto Rico ejerza su derecho al voto y que cada ciudadano tenga el derecho de ejercer su voluntad. Me pueden favorecer a mí, seguro que me van a favorecer, porque nosotros entendemos que vamos a prevalecer en las primarias, pero no era justo que 26 precintos hayan empezado a tiempo las votaciones y que el resto de Puerto Rico no haya tenido esa oportunidad”, planteó Vázquez Garced en unas expresiones que ofreciera esta noche desde el pueblo de Trujillo Alto, donde hoy continuó con su campaña política.