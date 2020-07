Mayagüez - La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, aseguró que el referéndum estadidad sí o no propuesto por el gobierno para el próximo 3 de noviembre se celebrará, a pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le infirmó que los resultados no serán validados.

La primera ejecutiva del país criticó las restricciones que el gobierno federal impuso a Puerto Rico para la celebración del plebiscito, incluyendo la negativa de otorgar los $2.5 millones que se suponía fueran asignados para esos fines, según fue aprobado en una ley federal de 2014.

“Yo lo que le puedo decir al pueblo puertorriqueño, en Puerto Rico y en Estados Unidos, es que el plebiscito va y que la voluntad del pueblo va a ser oída en Puerto Rico, en el Congreso y dondequiera que sea. El voto de los puertorriqueños se va a escuchar en Washington”, sostuvo Vázquez Garced en un encuentro con la prensa durante un recorrido por varias comunidades de Mayagüez que fueron afectadas por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Isaías.

En una misiva suscrita el viernes, el Departamento de Justicia afirmó que validar en este momento un referéndum estadidad sí o no sería apoyar una alternativa específica, y que no tienen claro que los electores de la isla hayan rechazado el status territorial de Estado Libre Asociado (ELA), al tiempo que echó a un lado la postura del Partido Nuevo Progresista de que Puerto Rico rechazó por completo el estatus actual.

En su comunicación, Justicia indicó que no tendría suficiente tiempo para evaluar y entregar los $2.5 millones para su celebración, debido a que el gobierno local pidió una respuesta antes del 30 de junio. Sin embargo, el subsecretario de esa agencia, Jeffrey Rose, recordó al gobierno de Puerto Rico que la ley federal exige que, si el Departamento de Justicia de Estados Unidos validaba la papeleta, tendría que referir su evaluación a los comités de Asignaciones del Congreso y esperar entonces 45 días para poder desembolsar el dinero.

“Desde el 2014, cuando aprobaron la ley, debieron haber hecho una legislación donde no quedara a discreción del Departamento de Justicia (la aprobación de fondos). Yo creo que ese es el primer error”, comentó Vázquez Garced.

La gobernadora aseguró que, ante la negativa de Justicia, identificarán los fondos para cubrir los gastos de la consulta, aunque no especificó de qué partida podrán ser sacados. De igual modo, criticó que, según Justicia, aún no esté claro cuál es el reclamo de los electores puertorriqueños.

“Es muy fácil decir: ‘yo voy a asignar 2.5 millones’. Pero, ¿cuál es la voluntad real de dar 2.5 millones? ¿Por qué tantas restricciones, si el pueblo puertorriqueño es el que tiene que decidir si quiere la estadidad o no? No puede depender de que ellos digan esa definición me gusta o esa papeleta me gusta. La papeleta la determina el pueblo puertorriqueño y el voto lo determina el voto puertorriqueño”, apuntó la primera ejecutiva del país.

“Si el pueblo quiera la estadidad, que yo sé que va a ganar la estadidad, pues que el Congreso responda a la voluntad del pueblo, no tiene que poner condiciones”, sentenció.