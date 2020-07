Washington D. C. - El gobierno de Donald Trump descartó validar el referéndum estadidad sí o no propuesto por el gobierno de Puerto Rico, al reafirmarse en su posición de que los electores de la isla no han rechazado el actual status de Estado Libre Asociado (ELA).

En una carta suscrita por el subsecretario, Jeffrey Rosen, el Departamento de Justicia volvió a echar a un lado la posición del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que Puerto Rico rechazó el status vigente y afirmó que validar en este momento un referéndum estadidad sí o no sería apoyar una alternativa.

En la carta, divulgada por jayfonseca.com, Justicia federal aprovechó el lenguaje de la ley de plebiscito que pidió una respuesta para el 30 de junio, para advertir que no tendría suficiente para entregar los $2.5 millones ofrecidos en una ley federal de 2014 si se validaban la papeleta y la campaña educativa de un referéndum de status en la Isla.