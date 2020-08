Nota del editor: última entrevista a todos los precandidatos a la gobernación, tanto por el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista.

Un día como hoy, un 6 de agosto, Wanda Vázquez Garced -entonces secretaria del Departamento de Justicia- estaba a horas de juramentar como la nueva gobernadora de Puerto Rico luego de semanas confusas, de encrucijadas y de ponderar qué camino debía elegir.

Hoy está ante una encrucijada no muy distinta a la que enfrentó en el verano del 2019, con la diferencia de que, en esta ocasión, la decisión no está en sus manos, sino en la de los electores del Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes determinarán si ven en su figura la persona idónea para dirigir el país el próximo cuatrienio.

En una entrevista con El Nuevo Día, Vázquez Garced sostuvo que está tranquila y que, al igual que el año pasado, su decisión de ingresar a la contienda primarista por la candidatura a la gobernación fue pensada y conversada con su esposo e hijas, quienes, aunque no han estado activos en la campaña, han sido su soporte.

“Algunas personas quizás no sepan el sacrificio de los funcionarios públicos, pero yo lo hago con mucho gusto... porque al final del día, tú tienes la satisfacción del trabajo que hiciste o una gran expectativa de qué necesitas hacer mañana temprano para lograr lo que quieres”, compartió.

A pesar de la tranquilidad que sostuvo tener a 72 horas de las primarias en que se enfrentará a Pedro Pierluisi, Vázquez Garced reconoce que ha sido un año que -entre sinsabores- ha transformado su vida y la de los suyos. En ocasiones, en medio de su agenda gubernamental y política, no hay tiempo para esparcimiento y los ataques personalistas han incrementado según se acerca la fecha de la elección.

Eso sí, cuando hay espacio para compartir en familia, no hay mejor opción que un partido de béisbol o escuchar salsa, “de la mata la raíz, como dicen”. “Ha sido bien complicada la vida de familia”, confesó.

“He tenido que ser fuerte y aguantarme mis emociones, de lo que me duele, de lo que me hiere, de lo que pienso que es injusto, para que mi familia pueda sobrepasar esto… pero sí ha sido muy doloroso y muy injusto”, confesó.

A su esposo lo han señalado en la forma en como manejó la compra de un vehículo. Mientras, sus dos hijas han estado ante el escrutinio público por su relación laboral con el gobierno. “Creo que a veces ese tipo de cosas son las que, muy tristemente, al final del camino, evita que profesionales en Puerto Rico se metan en este tipo de puestos políticos”, indicó.

Su padre, de 91 años, tampoco ha estado ajeno a los ataques que lanzan contra su hija. Ella le dice que los ignore, contó, y aseguró que no ha visto ninguno de esos anuncios y que conoce de su existencia porque algunas personas se lo han compartido.

Wanda Vázquez Garced junto a su esposo, Jorge Díaz Reverón, y una de sus hijas, Beatriz Díaz Vázquez.

La falta de experiencia y su cambio de postura al finalmente optar por la candidatura, a pesar de que en un inicio había descartado esa posibilidad, también han sido motivos de ataques. Alegó que esa ausencia de un historial político, más que hacerle daño, ha sido beneficioso para su gestión gubernamental, ya que le permitió continuar con su agenda fuera de consideraciones políticas.

“Al final del camino yo dije: ‘El que vota es el pueblo y el pueblo ha aprendido a no dejarse llevar necesariamente por unos líderes que le digan voten por tal persona. El pueblo piensa por sí mismo, evalúa un trabajo organizado y al final es el que vota’”, señaló.

La ausencia de apoyo de gran parte del liderato incumbente dentro del PNP le dio paso a uno de sus más sonados eslóganes de campaña que dice “mi maquinaria eres tú”, en referencia al pueblo.

“Me han atacado porque no pueden controlarme políticamente, porque no pueden decir ‘vamos a hacer tal cosa’, y eso es un gran reto para algunos políticos porque estaban acostumbrados a que en La Fortaleza hubiese mucha política en las decisiones”, expresó.

“ He tenido que ser fuerte y aguantarme mis emociones, de lo que me duele, de lo que me hiere ” Wanda Vázquez Garced, gobernadora de Puerto Rico

Dijo que le gusta ir a conocer de primera mano las necesidades del pueblo, aunque por motivo de la pandemia por el COVID-19 ha tenido que limitar ese contacto directo con el pueblo y usar otras estrategias, como las llamadas telefónicas y el alquiler de una flota vehicular “que dan la vueltita por ahí”. “Echo de menos (el contacto directo) porque son gente que me dan su respaldo, que creen en mí”, dijo.

A Vázquez Garced le tocó manejar uno de los años más complicados para el país, que en los pasados siete meses experimentó dos terremotos y una pandemia que provocó la caída de la economía. El 2021 no perfila muy distinto en términos fiscales y sociales, pero la primera ejecutiva se expresó confiada en que está capacitada para lograr un rumbo distinto, si el pueblo le da esa oportunidad.

“Ir a votar significa a quién usted quiere gobernando a Puerto Rico en los próximos años. Si usted quiere una persona que representa a los grandes intereses, que tiene ataduras con otras personas para poder gobernar para unos pocos o quiere una persona que piensa por usted, que conoce sus necesidades”, subrayó.