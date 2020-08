Tanto la gobernadora Wanda Vázquez Garced como el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, apoyaron hoy, lunes, la labor de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el proceso de garantizar el voto adelantado de los electores que desean participar de las primarias de ese partido, a pesar de que miles de afiliados no pudieron ejercer el derecho al voto el sábado pasado, según programado.

“Ningún ciudadano que no haya tenido la oportunidad de votar el pasado sábado, va a quedarse sin votar... En ese sentido, creo que no debe quedar duda ni tampoco nosotros sembrar dudas donde no las debe haber”, contestó Vázquez Garced, a preguntas de El Nuevo Día.

La CEE emitió una resolución en la cual dice que quienes no pudieron votar, como previsto, el sábado anterior, podrán acudir a colegios preferentes el próximo domingo, 9 de agosto, en que se celebrarán las primarias, pero el objetivo del voto adelantado es precisamente garantizar el derecho a electores que, por razones de trabajo u otra, no podrán participar el día de la elección.

PUBLICIDAD

Rivera Schatz informó que hoy, la CEE está levantando la lista de las personas que se quedaron sin votar de forma adelantada, porque los materiales nunca llegaron o demoraron en llegar a los colegios electorales designados.

“Hay un remedio para que voten. Se ha hecho todo lo que está al alcance. Sabemos que siempre hay gente que tiene alguna dificultad; nos da muchísima pena, pero estamos haciendo el máximo posible”, observó Rivera Schatz durante una conferencia de prensa en la que participó junto a la gobernadora.

Rivera Schatz adjudicó los problemas en el traslado de los materiales a los colegios electorales a la tormenta Isaías, que provocó un cierre en las operaciones gubernamentales. Dijo que los vehículos con las papeletas y otros materiales salieron el mismo sábado, en lugar del día antes, como comúnmente ocurre. Además, en lugar de un vehículo por unidad electoral, se enviaron vehículos a repartir los materiales a varias unidades dentro de un municipio.

“Siempre hay pájaro de mal agüero, queriendo hacer pronósticos de robo o fraude. Número uno, participó un número alto de electores. Número dos, hubo una resolución que garantiza el derecho al voto a todos los que no pudieron hacerlo”, reaccionó el presidente del PNP y del Senado.

Aseguró que en la mayoría de los aproximadamente 485 centros de votación, votó cerca del 60% asignadas a esos colegios y que de los 3,140 que solicitaron el voto a domicilio, ayer se reportó que 2,804 votaron.

“Hubo una complicación como también el pueblo de Puerto Rico tuvo una complicación con el clima esta semana”, adjudicó Rivera Schatz.

PUBLICIDAD

La gobernadora coincidió con sus aseveraciones e indicó que el proceso del voto adelantado se complicó pues “se dio después de tres días, de una tormenta por Puerto Rico”.