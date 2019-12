El acróbata australiano residente de la Florida, Kelman James Richers, presuntamente no acató ayer, miércoles, las instrucciones de su jefe de no practicar su espectáculo en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn de Hato Rey, sede de La Feria The Park.

Bill Brown, presidente de Brown Entertainment, indicó que el show de Richers, de 49 años, fue cancelado la noche antes.

De las versiones por separado de Brown, manejador del fenecido, y Josantonio Mellado, uno de los productores de La Feria The Park, surge que el martes se canceló el acto, pero el hombre de todas formas se presentó hasta el lugar para ensayar.

“Es un accidente muy lamentable. Yo le di una orden y él no la siguió. En efecto, sí hubo una cancelación de contrato porque le explicamos que el espectáculo no era bueno, pero él de todas formas fue y practicó, y pues, le fue mal. Su esposa llegará hoy a la isla para identificarlo”, sentenció Brown a El Nuevo Día.

Richers cayó de una altura de 22 pies mientras practicaba el espectáculo conocido como "Hombre Volador", o "Sky Surfer". Su equipo de propulsión se incendió por lo que perdió el control durante el acto y cayó sobre el pavimento.

La víctima fue trasportado al Centro Médico de Río Piedras, en donde certificaron su muerte debido a los golpes que recibió tras el accidente.

De las entrevistas surge que este año firmaron un contrato con Brown para traer el "Hombre Volador", pero después de múltiples ensayos se percataron que el equipo no funcionaba.

Por lo que, Mellado le envió un correo electrónico informándole a Richers que debían cancelar el contrato “por medidas de seguridad”. Brown, posteriormente, le notificó al acróbata que no se presentara a practicar pues el espectáculo fue cancelado.

“El equipo a él no le funcionó adecuadamente. Por eso, nosotros procedimos a cancelarle el martes en la noche. Esto en Puerto Rico no funcionaba, por alguna razón”, detalló Mellado.

Mellado, por otro lado, adelantó que La Feria no volverá a contratar espectáculos que conlleven un riesgo para la producción o el público.

El CIC investiga

El Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de la Policía se encuentra corroborando las versiones sobre la muerte del sujeto.

La directora del CIC de la Policía en San Juan, Mayda Ortiz, indicó a El Nuevo Día que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, pero realizado múltiples entrevistas a personas que presenciaron cuando el hombre cayó mientras practicaba el espectáculo.

“Sí, el caso se mantiene abierto. Se está realizando la investigación pertinente. Todas las entrevistas, como de costumbre, se están tomando en consideración. Actualmente, nos encontramos entrevistando a las personas que atestiguaron el accidente o estaban en la escena”, dijo la oficial.

Ortiz indicó, además, que en el lugar recopilaron evidencia que ayudaría a la investigación.

“Ayer agentes del CIC se pasaron toda la tarde entrevistando e indagando para corroborar las versiones sobre el accidente. Ahí estaba el motor propulsor del muchacho estaba quemado. La evidencia estaba más que expuesta. La evidencia estaba allí”, detalló Mellado.