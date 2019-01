El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, expresó el miércoles que está a favor de la descriminalización de todas la drogas como acción para atajar la rampante criminalidad que arropa la isla en el inicio de 2019.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, el exmandatario señaló que la alta delincuencia se debe, en gran medida, al narcotráfico.

"Se sabe que el narcotráfico es un negocio muy lucrativo. Llevamos décadas intentando enfrentar este enemigo con leyes penales, con policías, con el ejército, en fin, con criminalización. Incluso, desde hace 50 años se declaró estado de “Guerra contra las drogas”", escribió García Padilla.

"Enfrentemos la verdad: eso no ha funcionado. Ese modelo fracasó. Si era una guerra, se perdió. Ese no es el único modelo posible. Otros países han implantado otras formas con éxito, quitándole el negocio, el lucro, a los narcotraficantes. Mientras los Estados Unidos y otros países han reforzado el modelo punitivo, países como Portugal tomaron caminos dramáticamente opuestos desde 2001. Van casi 18 años de ese experimento y los resultados son contundentes", agregó.

En el 2000, el médico Joao Goulao coordinó la política de despenalizar la posesión de todas los estupefacientes, desde la marihuana a la heroína.

La policía portuguesa no detiene a nadie que lleve consigo una cantidad de droga inferior a la dosis contemplada para 10 días de consumo personal: un gramo de heroína, de MDMA, o de anfetamina; dos gramos de cocaína, o 25 gramos de cannabis.

"Entre 2001 y 2017, en los Estados Unidos murieron alrededor de 64,000 personas por sobredosis de drogas ilegalmente obtenidas. Más que los combatientes que murieron en Vietnam, Afganistán e Irak combinados. En el mismo período de tiempo, en Portugal se redujeron las muertes por sobredosis en 85% y el uso de heroína en 75%. Portugal tiene el por ciento menor de muertes por sobredosis de toda la Europa occidental, y alrededor de una cincuentava parte (1/50) de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. Mientras en los Estados Unidos solo el 10% de los adictos obtiene tratamiento médico para su adicción, en Portugal el tratamiento es accesible a todos. ¿Con qué recursos? No olvide que tomaron todo el dinero que se usaba para la criminalización y lo utilizaron para educar contra la adicción y tratarla medicamente", comparó García Padilla.

En su escrito, el exgobernador admitió que la descriminalización no es un remedio milagroso.

"¿Y por qué esto no se puede hacer en PuertoRico? La respuesta es que se puede hacer, pero hay falta de voluntad política. Lo propuse para comenzar con la marihuana y lo logramos en cuanto a medicarla se refiere. No me excuso; debí hacer más", dijo.

En el 2015, García Padilla autorizó bajo una orden ejecutiva el uso de la marihuana medicinal tras la derrota de su Proyecto de Reforma Contributiva en la rama legislativa.

La orden disponía que procesar a alguien para que cumpla pena de cárcel por poseer seis gramos o menos de marihuana “estará en el nivel de prioridad más bajo”.

En los primeros nueve días de 2019 se ha registrado 20 asesinatos, 10 menos que en 2018 a esta misma fecha.

"En cambio, si no actuamos, seguiremos viendo espantados, escenas de crímenes como las que hemos visto en días resientes", finalizó.

