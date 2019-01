La Policía informó que ayer, jueves, un juez emitió una orden de arresto en ausencia contra un hombre que, según una investigación, posee un patrón de engañar a mujeres en Río Grande a través de la red social Badoo, una plataforma para buscar pareja.

El hombre fue identificado como Wilfredo Ramírez Quiñonez, de 34 años, y sobre este pesan cargos por fraude y apropiación ilegal.

Wilfredo J. Ramírez Quiñonez tiene 33 años. (Suministrada)

Un informe de la Uniformada detalló que una vez el individuo conocía físicamente a las mujeres, comenzaba una relación y luego las timaba.

“Wilfredo no se mueve únicamente en el área de Fajardo, no solamente se mueve en el municipio de Río Grande, sino que él ha estado contactando (a) personas de distintos pueblos donde le ha hecho diversos acercamientos”, explicó la inspectora Sharon Ruiz en entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Las autoridades sostienen que les decía a las víctimas que era un exmilitar, que su padre había fallecido en el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001 y que, producto de la tragedia, había recibido $5.5 millones tras ganar una demanda.

“En el caso particular de nosotros en el pueblo de Río Grande, ya a las dos semanas le había hecho un tumbe de sobre $4,000, porque él alegadamente iba a regalarle con esos $5.5 millones unos carros a su nueva pareja y al padrastro de esa pareja”, explicó Ruiz.

De igual forma, indicó que este también le decía a las víctimas y sus familiares que tenía unos vales para cruceros y que las personas que quisieran participar solo tenían que pagar unos impuestos.

“Luego mediante engaño, les pedía dinero a las mujeres desapareciendo con el mismo y abandonándolas”, establece el informe policiaco.

Se informó que el hombre también posee una orden de arresto en el área policiaca de Humacao por $1 millón y se presume que está armado.

Ramírez Quiñonez tiene expediente criminal por sustancias controladas, violencia doméstica y apropiación ilegal.

“La exhortación de nosotros es que tienen que tener mucho cuidado cuando están usando las redes sociales, cuando usted de alguna manera lleva a su casa, y entra en cuestiones personales con individuos extraños que usted no conoce, usted puede estar enfrentando este problema de estas víctimas donde le llevaron prácticamente lo único que tenían ahorrado”, sostuvo Ruiz.

La Policía exhortó a la ciudadanía a que si tiene información sobre el sujeto se comuniquen de manera confidencial al 787-343-2020, 787-863-3240, 787-863-3875 y 787-863-3160.