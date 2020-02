La Alianza Público-Privada (APP) para la Academia de la Policía se retrasó más de seis meses debido a los cambios de mando en el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

El subdirector de la Autoridad para las APP, Nelson Pérez, aseguró que, pese al atraso, sigue en pie el proceso para privatizar la operación de la Academia de la Policía.

"El proceso ha estado corriendo. Como sabes, ha habido cambios en las cabezas de básicamente de los componentes que trabajan en este proyecto. El Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tienen nuevos secretarios", dijo Pérez a El Nuevo Día.

La idea de la creación de una APP que administrará la Academia de la Policía estaba incluida el proyecto de la creación del DSP que estableció la administración del pasado gobernador Ricardo Rosselló.

La Ley 20 del DSP dispone que se establecerá un centro de adiestramiento para los empleados de los negociados que están bajo la sombrilla de esa agencia.

Mientras, en el proyecto de la APP se añadió luego al DCR como una agencia participante que enviará sus oficiales de custodia para tomar adiestramientos.

Para ese entonces, el secretario del DSP era Héctor Pesquera, mientras que el titular del DCR era Erik Rolón.

El proceso se echó a andar cuando la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) sometió una "propuesta no solicitada" al gobierno para la operación de la Academia, unos meses después de la creación de la Ley 20 del DSP.

A finales del 2018, la Autoridad de las APP emitió un informe en el que recomendaba la privatización de la operación de la Academia de la Policía aludiendo, principalmente, a beneficios de costo efectividad para el gobierno.

Medio año después, Pesquera renunció al DSP y entró Elmer Román a tomar las riendas de esa agencia, hasta que en diciembre pasado fue designado como secretario del Departamento de Estado. En ese momento, Pedro Janer fue escogido como secretario del DSP.

Entretanto, Rolón fue destituido como titular del DCR y en su lugar fue nombrado Eduardo Rivera Juanatey.

"Estamos en conversaciones con ellos para dar los próximos pasos, explicarles el proyecto, estar con ellos y poder continuar el proyecto, pendiente a cualquier comentario", dijo el subdirector de las APP.

"Hay que recordar que ellos son los dueños del proyecto. Nosotros corremos el proceso de solicitación y tenemos que ir bien de la mano con las autoridades nominadoras en este sentido", añadió.

En abril del año pasado, el entonces gobernador Ricardo Rosselló anunció los tres proponentes que reúnen los requisitos para pasar a la próxima fase de licitación del proyecto de la APP.

Los seleccionados para competir fueron la UAGM, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y National College of Business & Technology Company.

De acuerdo con el calendario establecido por la Alianza para las APP, para verano de pasado iba a emitirse la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés).

Por meses no se escuchó nada. Incluso, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, indicó hace unos días que no había recibido información sobre el tema.

"El programa de la Academia de la Policía, según tengo entendido, hasta el momento no se ha enviado el 'Request for Proposal'. Esa es la última información que me han dado... Ese RFP no ha salido", sostuvo Haddock, quien en el 2018 manifestó que esa institución no debía competir por una APP, sino que debía transferirse a esa institución por virtud de una orden ejecutiva que había firmado Rosselló.

Para el subdirector de las APP, el proceso continuará una vez complete las comunicaciones con los titulares de las agencias, particularmente con Janer, quien está pendiente a ser confirmado por la Legislatura.

"Han habido cambios en estas entidades, que son los sponsors del proyecto, tenemos que establecer el diálogo. Hay una información bien importante que hay que tener para poder continuar con el proyecto. Nos hemos reunido, hemos enviado comunicaciones y estamos próximos a continuar", expuso Pérez.

También aludiendo a las emergencias atenidas por el DSP recientemente, como los sismos en el suroeste de la Isla, Pérez indicó que "el nuevo secretario de Seguridad Pública ha sido de reciente nombramiento, con unas prioridades de momento, así que no hemos podido tener sentarnos para una conversación hasta el momento".