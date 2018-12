El cuerpo de una mujer encontrado el pasado martes en el barrio Garzas de Adjuntas era el de Valerie Ann Almodóvar Ojeda, de 23 años.

La información la confirmó a endi.com la portavoz de Seguridad Pública, Karixia Ortiz, quien añadió que fue el padre de la víctima quien logró identificarla. Indicó, además, que la autopsia se realizó, pero que por ser una investigación en curso no se darían detalles adicionales.

Almodóvar Ojeda fue vista por última vez el lunes.

La Policía confirmó el viernes como sospechoso de la desaparición a Juan Luis Cornier Torres, mejor conocido como Manwe Uno, luego de un allanamiento en su residencia en Ponce. Allí se encontró la guagua Nissan Pathfinder, año 2001, que guiaba la joven.

Mientras, ese miso día, en una entrevista a Telenoticias, Cornier Torres negó tener algo que ver con lo sucedido a Almodóvar Torres.

“Ahora la investigación toma un giro hacia el individuo (Juan Luis Cornier Torres). Entiendo que pasa a ser persona interés del caso. Entiendo que el caso va dirigido al asesinato de la joven y Utuado toma jurisdicción del caso”, expresó Javier Andújar, oficial de prensa de la región de dicho municipio.

"Él (Cornier Torres) no estaba citado con la policía de Utuado (con relación a la orden de arresto). Los compañeros estarán trabajando con lo que ha publicado y ha dicho”, agregó sobre la mención que hizo el sospechoso sobre el novio de la joven.

Este argumentó en la entrevista televisiva que “yo me encontré con ella en Mayagüez para que le hiciera precio de unas cosas que había que hacer para hacer una escenografía. Pero ella me está explicando también, que no, que se le hace un poco difícil porque ella tiene al novio todo el tiempo siguiéndola. Y que a dondequiera que ella llega, un tiempito más el tipo aparece”.