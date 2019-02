El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) liberó a una persona esta mañana en lo que la agencia catalogó como su primera intervención en un caso de servidumbre involuntaria en Puerto Rico.

El portavoz del FBI en Puerto Rico, Luis Rivera Santana, informó que se trata de un hombre de unos 50 años que, al parecer, fue “retenido en contra de su voluntad” en una estructura que pareciera abandonada en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo, San Juan.

"Los agentes del FBI tuvieron que forzar la entrada ejecutando la orden de registro que teníamos para poder lograr acceso a la misma (la estructura) para poder rescatar a la persona, quien es un varón de unos 50 años. Su condición física es un poco sensible porque lo estaban manteniendo en condiciones literalmente infrahumanas", contó Rivera Santana.

Confirmó, además, que la persona fue sacada del lugar y trasladada para recibir atención médica. Aunque comentó que el hombre estaba “deteriorado”, no precisó la gravedad de su condición.

Instantes después de que llegaran los agentes, un hombre llegó conduciendo un taxi y fue ubicado en el interior de uno de los vehículos oficiales, donde fue entrevistado.

Esa persona resultó ser el dueño de la propiedad, quien luego se identificó él mismo como Gilberto Viana Díaz.

Reacciona el dueño

Viana Díaz alegó que no le privó de su libertad al individuo.

"Ese señor lo encontré en el piso y entonces, como estaba durmiendo en la calle, le dije que podía dormir ahí si quiere", contó a la prensa.

"Yo no fuerzo a nadie. Estaba voluntariamente. Hay sitios donde él sale sin que haya llave porque esa casa tiene un montón de agujeros. Él no vive ahí, él vive en la calle", agregó Viana Díaz, quien, al momento, no fue detenido por las autoridades federales.

Aseguró que le ha ofrecido cuidado y que en varias ocasiones lo ha recogido de la calle. También sostuvo que le ha dejado la llave para que pueda salir, pero que “él cambia” cuando usa sustancias controladas.

Atribuyó la intervención a problemas que ha tenido con vecinos del área que han querido usar la entrada de su propiedad como un estacionamiento, lo que asegura se resolvió a su favor en un tribunal estatal.

En cambio, algunos vecinos que hablaron con periodistas sin querer ser identificados aseguraron que solamente veían a la supuesta víctima fuera de la estructura cuando Viana Díaz hacía trabajos en el lugar, lo que el dueño de la propiedad negó.

A media mañana, los agentes se fueron sin arrestar a Viana Díaz.

Por su parte, Rivera Santana indicó que llegaron al lugar con una orden de allanamiento, no de arresto.

“Cuando el FBI recibe llamadas o información sobre víctimas, lo primero es salvaguardar la integridad de las víctimas”, dijo.

“Luego, la investigación continúa. Una vez se entreviste a la persona, se analice la información y la evidencia que se tenga, se le lleva a la fiscalía para que se decida si se van a someter cargos”, explicó.

El portavoz del FBI destacó que iniciaron la investigación por una confidencia que recibieron y que cuando llegaron al lugar, tuvieron que forzar la entrada por un portón y otra puerta para llegar hasta el lugar donde estaba la alegada víctima, área que Rivera Santana describió como “infrahumanas”, sin si quiera luz ni baño.

“En Estados Unidos se han trabajado casos como este, de personas que han mantenido, por ejemplo, a mujeres sin dejarlas salir por años, pero en Puerto Rico es la primera vez que (el FBI) trabaja este tipo de caso”, afirmó Rivera Santana.