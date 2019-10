En medio de la más reciente racha de asesinatos en el país, que anoche había cobrado la vida de 14 personas en cinco días y 33 en octubre, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, instó a mantener la calma.

Pero, mientras Román y el comisionado de la Policía, Henry Escalera, aseguraron que las autoridades estatales y federales tienen los planes necesarios para contrarrestar la más reciente escalada criminal, otras voces como el senador José Vargas Vidot y el profesor de justicia criminal Gary Gutiérrez advirtieron que la respuesta del Estado sigue siendo errada al tratar el fenómeno de la criminalidad como un asunto de ley y orden que se atiende con mano dura.

En días recientes, se han reportado balaceras a plena luz del día, como la del domingo en Guaynabo, y la matanza que el lunes cobró seis vidas en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras. Una mujer fue asesinada en medio de un tapón el 30 de septiembre, también en Guaynabo, y ayer, fueron ultimados dos hombres dentro de un carro en el estacionamiento de Plaza Carolina.

Horas después del doble asesinato en Carolina, un hombre resultó herido de bala a manos de la Policía cuando supuestamente recibió a los uniformados a tiros en el residencial Rosendo Matienzo Cintrón, en Cataño.

“Lo que quiero es que el pueblo esté tranquilo. Estamos haciendo nuestras funciones y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tenemos presencia en la calle”, dijo Román a El Nuevo Día al ofrecer el ejemplo de ayer en Cataño.

“Se estaba haciendo el trabajo, y el malo va a contrarrestar”, manifestó.

Román dijo que los planes operacionales se están confeccionando, y anticipó que las autoridades impactarán “ciertos residenciales” próximamente.

“Hay una mejor integración de la inteligencia, y quiero que el pueblo esté tranquilo. Hay crímenes de acecho que son difíciles de contrarrestar porque no podemos estar en todas partes”, insistió.

Durante años, cuando el índice de la criminalidad ha fluctuado, con ciertos picos y grandes hampones siendo asesinados o arrestados, las autoridades federales y locales han asegurado que tienen los canales de comunicación abiertos y que hay estrecha colaboración entre las agencias del gobierno de Estados Unidos y de Puerto Rico.

La gran mayoría de los crímenes violentos son procesados a nivel federal, donde las sentencias pueden ser más largas y donde no existe el derecho constitucional a la fianza.

Tanto Román como Escalera, en entrevistas separadas, aseguraron que la Uniformada cuenta con suficientes recursos en áreas sensitivas, como encubiertos y dinero para pagar a confidentes.

“Tanto los federales como los estatales tenemos nuestros recursos para recopilar toda esa información. Pero no es solamente las confidencias, es la integración con la fiscalía federal, la DEA ( Administración de Control de Drogas) y ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), todos compartiendo información”, aseguró Román.

Sobre el tema de los encubiertos y los confidentes, Escalera fue parco. “No podemos entrar en ese aspecto, porque hay que mantener las cantidades confidenciales”, adujo.

¿Se siente tranquilo con el personal que tiene?, preguntó este medio.

“Le puedo decir que tenemos unos agentes... Tenemos los recursos disponibles y están trabajando en las investigaciones”, respondió.

Escalera no quiso contestar si los agentes investigadores se han topado con escenas donde hay cámaras de seguridad municipales que no funcionan. El Nuevo Día supo que esa es una queja cada vez más frecuente entre los agentes investigadores.

Reunión en el cuartel general

Más temprano en el día, ambos funcionarios anunciaron en La Fortaleza que hoy se reunirán con las autoridades federales en el Cuartel General, en Hato Rey, para compartir información de inteligencia y delinear estrategias en contra de las organizaciones criminales que pudieran estar involucradas en los múltiples asesinatos registrados los pasados días.

“Tenemos un plan de inteligencia, que es el que estamos trabajando ahora, y mañana (hoy) vamos a estar trabajando con componentes federales, (el Departamento de) Corrección y (el Departamento de) Justicia”, sostuvo Román.

“Vamos a ver qué inteligencia tiene cada cual para compartir, para saber dónde vamos a impactar”, agregó.

El funcionario anticipa que eventualmente se producirán operativos, pero por razones obvias no divulgará los detalles.

Tampoco quiso abundar sobre la identificación de los gatilleros responsables de la matanza del lunes en el residencial Ernesto Ramos Antonini.

Román tampoco confirmó ni descartó si el arresto de una mujer el miércoles en la noche en ese residencial está relacionado con la pesquisa. Se limitó a indicar que el vínculo con el asesinato múltiple “es parte de la investigación”.

La mujer, identificada como Jaquersey Viera Soto, residente en ese complejo de vivienda pública, fue arrestada tras encontrársele en su apartamento una pistola Glock, ocho cargadores de rifle, 191 balas de rifle y tres cargadores de pistola. Asimismo, en el lugar se ocupó un rifle de perdigón, un arma AR, dos celulares, drogas y una máscara.

Se informó que el arresto fue diligenciado por agentes de la Policía yagentes de varias agencias federales.

“Al momento, hay una investigación en curso (sobre el arresto), y no estamos en posición de establecer o descartar una posible relación (con la matanza)”, abundó Román luego en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Tanto la fiscalía federal, como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) confirmaron que participan de la pesquisa de la matanza en Ramos Antonini. Román adelantó ayer que el caso pudiera proceder con una “jurisdicción concurrente”.

“La Policía va a tener jurisdicción. En caso de que haya un delito federal, ellos van a entrar”, comentó el funcionario.

Asimismo, indicó que mientras se desarrollan las estrategias de inteligencia, la Policía inició un plan vigilancia, el cual ha recibido críticas, en parte, por el memorando que alude al encendido de los biombos durante los patrullajes preventivos.

Román reiteró que esa medida es solamente una de varias que han optado por implementar. Defendió el plan en curso, horas después que dos hombres fueran asesinados el miércoles en la noche en una urbanización cercana al residencial Ramos Antonini.

Los cuerpos baleados de Shaquile Ramos Vallejo, de 20 años, y Joshua Jiménez, de 21, fueron encontrados en la urbanización los Maestros de Río Piedras, cerca de un auto encendido. Se ocuparon casquillos de bala.

Román defendió el plan preventivo insistiendo en que ese doble asesinato, “hasta el momento, no tiene relación con lo que ocurrió en el residencial Ramos Antonini”.

A su vez, Escalera planteó que “no es en el mismo sitio. Es un crimen por acecho y no se relaciona con el de Ramos Antonini en este momento”.

Por otro lado, Escalera dejó entrever que podría reanudarse la operación de divisiones de la Policía similares a las que existieron en el pasado y que se conocían como Unidades de Saturación. Estas se eliminaron con la Reforma de la Policía.

“No se descartan esas unidades. Vamos a cumplir con la Reforma Sostenible (de la Policía). y en ese proceso estamos”, dijo Escalera. “Eso lo vamos a hacer lo más pronto posible y sí se va a entrenar personal que se va a escoger para este tipo de servicio”.

Enfoque incorrecto

Para el senador y salubrista Vargas Vidot, el gobierno continúa cometiendo los mismos errores de siempre al atender el tema de la criminalidad.

Vargas Vidot advirtió que los eventuales arrestos por los recientes incidentes de violencia solo van a producir un falso sentido de seguridad en la población. Lo comparó con una especie de efecto placebo que lleva al país a ignorar que el jefe de un punto de drogas es fácilmente reemplazable y que las verdaderas fuentes de la violencia son la falta de equidad, desempleo, subempleo y la falta de rehabilitación de los confinados.

“Hay que fortalecer las fuerzas vivas del país. Hay un montón de asociaciones, iglesias, gente que puede o no coincidir con ellos, pero son fuerzas vivas, fuerzas de cambio y pueden establecer mediación, algo que la Policía no puede hacer”, dijo Vargas Vidot, al clamar por alternativas, como la creación de comités de seguridad vecinal en lugares de alta incidencia y la atención a fallas de infraestructura como ventanas rotas y la falta de iluminación.

El gobierno ha anunciado que agencias como el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de la Familia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción implantarán programas en el residencial Ramos Antonini y en las urbanizaciones cercanas.

“Pero no se pueden dejar fuera las medidas salubristas. Esto es una guerra urbana lo que tenemos, y es que hemos establecido prioridades lejanas al pueblo. Tenemos que el 51% de los niños que entran a la escuela no se gradúa. Construimos canchas y no se les da personal ni mantenimiento y las pequeñas empresas tardan dos y tres años en obtener permisos”, indicó.

“Se está normalizando la violencia y hay un grupo de mujeres que lleva tiempo solicitando que se declare una emergencia nacional y no lo logran”, añadió el senador.

Para el profesor Gutiérrez, hay que ser cuidadoso cuando se dice que el índice de criminalidad ha aumentado, tomando en consideración que la medida estándar, que se aplica a base de cada 100,000 habitantes, se ha mantenido estable en Puerto Rico.

“No es que estemos bien”, dijo al reconocer que los incidentes más recientes son más visibles al ser grabados en vídeo.

“Aquí el gobierno, a corto plazo, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es admitir que la lucha contra las drogas y esta prohibición absurda es lo que está causando todo esto”, resaltó, al sostener que es el Estado el que sin tapujo se ha vuelto cada vez más violento contra el ciudadano.

“Es una clase política que nos endeudó a nombre nuestro... Las clases que se beneficiaron de eso no están tomando responsabilidad y somos ahora los pobres, los maestros, los retirados y los policías los que estamos pagando por eso”, abundó.

“Cuando los pobres se ven involucrados en violencia, es que aumentó la criminalidad y hay crisis, pero cuando es el Estado el que le da cantazos al país y a la universidad (de Puerto Rico), pues eso no es violencia (para el gobierno)”, sentenció.