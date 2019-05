Luego que el exdirector de Finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome Garffer, acudiera a las redes sociales a expresarse "reivindicado" por la decisión de la jueza Ilyana Blanco Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de no extender una orden de protección en su contra, su expareja Blanca Sáez publicó varias fotos con golpes en el rostro, supuestamente ocasionados por el también abogado.

En dos imágenes que publicó la licenciada, que denunció haber sido víctima de violencia machista cuando fue pareja de Garffer, aparece con golpes en el área del rostro, específicamente en el área de la nariz y la boca, así como con una mejilla hinchada.

“En la primera foto dijo que fue un accidente antes de él conocerme... en el tribunal ayer dijo que no sabía de esa fractura de nariz... y de ésta???? Como dijo en Sala... me caí por las escaleras... no señores, me dio con un zapato y tuve que requerir ayuda médica. No mientas más”, escribió Sáez en su página de Facebook.

El pasado 18 de enero, la jueza Blanco Maldonado, mantuvo una orden de protección que existía a favor de la exesposa de Garffer. En aquel entonces, la jueza impuso una orden de mordaza, por lo que las razones que llevaron a Sáez a solicitar una orden de protección se desconocían.

“Esa foto fue antes de yo conocer a la licencia Blanca Sáez”, aseguró Garffer en entrevista radial (NotiUno 630) esta mañana al ser cuestionado por la primera imagen publicada por su expareja.

Garffer, quien renunció a su puesto como director de Finanzas del PNP el 14 de enero, no abundó en los incidentes que provocaron que se emitira la orden de protección original.

Sin embargo, ayer miércoles, celebró a través de su página de Facebook la decisión de la jueza que no extendió por un periodo adicional la orden de protección.

“La honorable juez Ilyana Blanco me ha reivindicado y le ha hecho honra al termino justicia al denegar ambas solicitudes de orden de protección. Nuestra judicatura tiene jueces con compromiso y entrega”, escribió Garffer.

Fue este mensaje el que provocó que Sáez publicara la primera imagen de su rostro con golpes con el siguiente texto: "Por esto y por muchas cosas más es que fui a solicitar una orden de protección... esto me lo hizo Jerome Garffer".

Durante la administración del gobernador Luis Fortuño, Garffer y su exesposa laboraron en el sector público. De hecho, Garffer perteneció a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Mientras, que su exesposa trabajó como directora de prensa de una corporación pública.