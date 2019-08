El cuerpo baleado de un hombre fue hallado por las autoridades esta mañana, en el estacionamiento del Liquor Store Blue, localizado en la avenida Campo Rico en Carolina, informó hoy el Negociado de la Policía.

Según el informe policíaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre los hechos, registrados a las 8:34 a.m. Al llegar las autoridades al lugar referido, localizaron en el interior de una guagua pick up, un hombre que no ha sido identificado, entre las edades de 25 a 30 años de edad. Su cuerpo presenta varios impactos de bala.