El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, aclaró este lunes que la carta con contenido homofóbico enviada a un oficial que está bajo un proceso disciplinario fue enmendada para eliminar ese contenido.

“Las políticas de la Policía fueron modificadas. Eso fue una falta -hace muchos años atrás- que se aplicaba”, sostuvo Escalera sobre el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico.

“Por supuesto que me tomó por sorpresa cuando lo vi”, dijo, por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román.

Ambos se refieren a la carta que recibió un policía el pasado 3 de octubre y que circuló a través del medio bonafide Bonita Radio. El documento alude a una querella contra el policía que data del 8 de abril del 2018 en la que se le imputan dos “faltas graves” al reglamento.

Menciona como primera falla la #1 que es “demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidades”.

Por último, menciona la falta grave #29 que es “asociarse con prostitutas u homosexuales o personas de reputación dudosa”. La carta está firmada por el superior del policía, cuyo nombre fue tachado en el documento, el sargento Iván Elías Gualdarrama.

“Eso no se está aplicando. El reglamento 9001 (vigente para la Policía) derogó eso. Esa falta no existe. Aparentemente el sargento aplicó el reglamento correspondiente al tiempo en que se cometió la falta. Ya se impartieron las instrucciones de que ese reglamento no se puede aplicar”, explicó Escalera.

El reglamento 9001 enmienda el Artículo 14 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico. Escalera no precisó de cuándo data ese reglamento enmendado.