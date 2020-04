Mientras se elevó a 368 la cantidad de oficiales en cuarentena debido al coronavirus COVID-19, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, apoyó hoy, jueves, el que algunos alcaldes limiten el acceso a sus pueblos y dejó en manos de la gobernadora Wanda Vázquez Garced la decisión de activar la Guardia Nacional para reforzar los trabajos de patrullaje.

“Los alcaldes tienen esa facultad y tienen su Legislatura Municipal y la pueden convocar y controlar las calles. Esto es una pandemia y están tomando una postura”, dijo Escalera a El Nuevo Día. “Todo lo que se haga y que vaya encaminado a evitar el contagio es positivo”.

Sobre la posibilidad de que se active a la Guardia Nacional ante el aumento de efectivo en cuarentena, Escalera mencionó que activaron 450 agentes reasignados de diversos task force para trabajar en la Policía.

“La Policía tiene control y la decisión es muy particular y le toca a la gobernadora... Estamos en control y estamos trabajando”, precisó.

Luego que Escalera proclamara que los planes de trabajo están funcionando y que se ha reflejado una merma en delitos Tipo 1 al comparar este año con el 2019 para la misma fecha, se le preguntó entonces por qué se dejó sin efecto, tras un solo día, la orden de regresar a los turnos de ocho horas.

Actualmente, los agentes de Operaciones de Campo trabajan en turnos de 12 horas, aunque con sus dos días libres.

“Íbamos a trabajar con turnos de ocho horas, lo analizamos, pero se cerraron unos cuarteles ese día y se decidió dejarlo en dos turnos (de 12 horas). Era lo más factible”, explicó Escalera.

Esta mañana la Policía anunció el cierre de dos instalaciones adicionales: un edificio que alberga 60 oficiales de distintas divisiones de la comandancia de Mayagüez y otra instalación ubicada cerca de la Autoridad de los Puertos y desde donde trabajan 29 policías que ahora están en cuarentena.

En el caso de Mayagüez, ocho manifestaron síntomas de tos y fiebre, y en el caso de Puertos, una cantidad de policías que Escalera no precisó también presentó síntomas.

El jefe de la Uniformada no pudo precisar el cuadro actual en la Policía en lo que concierne a uniformados que se han hecho la prueba del Covid-19, cuántos han mostrado síntomas, cuántos se harán la prueba y cuántos yatienen resultados en sus manos.

Sin embargo, una policía asignada al cuartel de Caimito presentó síntomas el martes y ayer se dio la orden de reabrir la instalación luego que arrojara un resultado negativo. Escalera no pudo precisar qué tipo de prueba se le hizo y tampoco pudo brindar detalles sobre el escenario en Rincón, donde 30 agentes están en cuarentena tras la muerte de la esposa de uno de los policías.

“Lo que pasa es que por ley Hipaa no puedo preguntarle al policía cómo se siente. Si recibe el resultado, nos informan”, dijo Escalera, quien no pudo precisar si el policía que enviudó en Rincón ya se le hizo la prueba.

¿Entonces es opcional someterse a la prueba?, se le preguntó.

“Entiendo que se la hizo. Los dejamos trabajar cuando nos dicen que es negativo y así fue como sucedió en Cataño”, dijo al referirse al cierre temporero del cuartel de ese pueblo luego que un agente arrojó negativo a la prueba.

¿Pero hay un compromiso de estos agentes en hacerse la prueba?, se le insistió en referencia al caso de Rincón, cuyo cuartel reabre mañana para que allí trabaje el personal asignado a dicho pueblo de Aguada y Aguadilla.

“No he escuchado que ninguno no se haya hecho la prueba, pero no tengo esa información sobre si se han hecho la prueba. Se les ha dicho que tienen que hacérsela y la mayoría fueron a un laboratorio privado en Arecibo”, contestó.

El procedimiento, dijo, incluye notificar los resultados a la doctora de la Policía, María Calderón.

Según Escalera, no se han reportado más agentes positivos en el cuartel de Aguas Buenas, donde ya siete, dentro de una matrícula de 38, están contagiados. Sin embargo, no pudo precisar si todos los policías asignados al cuartel se han hecho la prueba.

El cuartel de Aguas Buenas reabrirá mañana para que personal que da servicio en el pueblo utilice el espacio como base de operaciones.

Situación en Caguas

De otra parte, un agente uniformado asignado a la Comandancia de Caguas está en cuarentena al haber tenido contacto con el personal de Aguas Buenas. Otros 28 integrantes del Cuerpo de Investigación (CIC) de Caguas también están en aislamiento.

Escalera no pudo precisar las circunstancias que dieron paso la cuarentena del personal investigativo en Caguas y refirió preguntas del tema, como el plan alterno para atender las querellas del CIC de Caguas, al coronel Rolando Trinidad, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC).

Trinidad, quien no se ha comunicado con El Nuevo Día, también contestaría preguntas sobre cuál es el plan a seguir en lo que concierne al CIC de San Juan, donde 13 agentes están en cuarentena luego que la esposa de uno de los agentes presentara síntomas similares a COVID-19.

Escalera tampoco indicó lo que provocó la cuarentena que cumplen 25 agentes de diversas divisiones del SAIC en el cuartel general, en Hato Rey. Mencionó que se trató de un agente que presentó síntomas, pero al no tener detalles adicionales, no pudo indicar si a ese agente se le hizo la prueba o si recibió resultados tan rápido como la agente del cuartel de Caimito.

“Cuando llegue el resultado, el agente tiene que informar”, insistió.