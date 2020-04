El comisionado de la Policía, Henry Escalera, aseguró que investigará las denuncias públicas por ciudadanos que se han quejado de que oficiales les han removido tablillas de sus vehículos pese a estar estacionados.

"Ese no es el procedimiento", sostuvo Escalera en entrevista con Radio Isla 1320. "Quiero saber qué policía intervino y le quitó la tablilla".

"Esas no son las instrucciones", agregó. "Quiero que quede claro, que aquí se ocupan las tablillas por la Ley 22 (de Tránsito) si no tiene los derechos pagados (de marbete)".

Algunas de los cuestionamientos han sido levantados por representantes de la industria de comercios, indicando que algunos de sus empleados, quienes están autorizados por el toque de queda estar en las calles, se perjudicaron porque las tablillas de sus autos fueron removidas por supuesta violación al toque de queda.

Uno de los que denunció esta situación fue el presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), Iván Báez.

"Me voy a comunicar con el señor Iván Báez... No se puede ocupar una tablilla porque no sea un vehículo de los que esté autorizado por la orden ejecutiva. Las instrucciones están claras", dijo Escalera.

Añadió que "hubo reuniones por conferencia con todos los coroneles, se ha cursado mensaje a nivel isla, que no se expiden boletos por Ley 22 ni se ocupa la tablilla, a menos que no tengan los derechos pagados (marbete)", añadió.