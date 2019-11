La Policía investiga la veracidad de un vídeo que circula en las redes sociales que contiene una supuesta amenaza contra la mujer que fue asesinada la semana pasada en Dorado.

El teniente Juan Vázquez, director del Cuerpo de Investigación Criminal del área de Vega Baja, indicó que comenzaron a analizar el vídeo, pero que todavía no han confirmado o descartado que la amenaza que contiene es real.

Para la pesquisa, Vázquez dijo que cuentan con la ayuda de las autoridades federales para apoyar a la División de Crímenes Cibernéticos en el rastreo del origen del vídeo, así como para indagar sobre el pasado del hombre que también fue encontrado muerto en la escena.

"En lo que estamos enfatizando es en la cuestión de la voz (que se oye en el vídeo). Queremos saber quién era la persona, si (ella) tenía o no tenía pareja. Hasta que no me lo digan, no lo puedo certificar", sostuvo Vázquez.

"Hay que corroborarlo. Puede ser que lo hayan sacado para despistar. No lo descartamos, pero no puedo darlo como que eso es todo el caso", añadió.

En el vídeo, de índole sexual, se oye la voz de un hombre profiriendo palabras soeces contra la mujer, advirtiendo que la matará.

Según el audio del vídeo, habla un tal "Joey", quien indica: "... van a ver cómo se van a morir... Te voy a matar a ti, y a tu familia... Voy a matar a tu mai, tu pai, tu hermano..."

"Los $10,000 que tengo guardados cabrona voy a bajar pa' PR y te voy a matar", agrega la voz del vídeo. "Estoy comprando pistolas, rifles...".

De acuerdo con el teniente Vázquez, los investigadores han citado a varios familiares y allegados de la víctima para verificar si alguien puede identificar la voz que se oye en el vídeo.

"El vídeo lo estamos corroborando. Necesitamos saber si es alguien que ella conocía", comentó.

"Primero, tengo que verificar que esa persona que está hablando sea el alegado Joey. Tenemos a alguien citado para saber de Joey, si está o no está en Puerto Rico", añadió.

La víctima fue identificada como Stephanie López Berríos, de 23 de años, y vecina de Corozal. Su cuerpo baleado estaba en el vehículo del conductor de un Kia gris del 2018, en la carretera PR-695 en Dorado, el jueves pasado, después de las 6:00 a.m.

A su lado estaba el cuerpo de José Bienvenido Lafontaine Suero, de 31 años, quien tenía un impacto de bala en la cabeza.

La puerta del conductor también tenía un impacto de bala de salida.

Inicialmente se manejó la teoría de que se trataba de un asesinato suicidio, pero el arma de fuego nunca se encontró en la escena.

Afuera del vehículo se encontraron varios casquillos de bala. La puerta del pasajero estaba abierta.

Vázquez dijo hoy que al momento la teoría de doble asesinato cobra mayor fuerza.

"No descartamos nada todavía, pero nos estamos inclinando más por el asesinato. Esperamos por (los análisis de) Ciencias Forenses para descartar algún ángulo", señaló Vázquez.

Asimismo, indagan sobre el pasado de Lafontaine, pues no tiene ninguna información de referencia en Puerto Rico. Vázquez sospecha que entró a la isla sin permiso de las autoridades de inmigración.

Mientras, sí obtuvo a través de los federales un expediente por casos previos en República Dominicana.