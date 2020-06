Después de un segundo caso hoy de fraude mediante llamadas de supuestos secuestros, oficiales de la Policía recalcaron las medidas para evitar estos esquemas.

Aunque no se descarta que algún grupo de personas sea responsable por una o más de estas llamadas, la Policía señala que se trata de un modo de operar similar que los ciudadanos pueden mitigar si reciben unas de esas llamadas.

Una de las medidas que recomienda el teniente Luis Maldonado, de la División de Crímenes Cibernéticos, es buscar la lista que publica la Policía con los números que se han identificado como que se han usado para este tipo de fraude.

Puede buscar la lista aquí:

La Policía reportó esta tarde que un hombre, vecino de Gurabo, llegó hasta los predios del centro comercial Plazas Las Américas en Hato Rey para pagarle $5,000 a una persona que decía tener secuestrada a su hija.

Más temprano, hoy, la Uniformada indicó que un hombre residente de Hato Rey pagó ayer $1,040 a una persona que le llamó asegurando que tenía secuestrada a su hija.

"Si te llaman pidiendo dinero por un secuestro o pidiéndote dinero para cobrar un premio de lotería, deja la llamada en 'speaker' (alta voz) y entra a la página de Internet donde está nuestra lista para que verifique si ese número está ahí", sostuvo Maldonado.

Por su parte, el comisionado auxiliar en investigaciones criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Rolando Trinidad, indicó que la recomendación principal es no contestar llamadas de números desconocidos.

"Históricamente, hemos visto que la mayoría de esas llamadas se generan desde instituciones carcelarias", dijo Trinidad. "Son personas que tienen contactos en las calles que van a recoger el dinero que van a dar (las víctimas)".

Agregó que "es el mismo modus operandi. Obtienen información de las redes sociales, porque la gente pone mucho de su vida ahí, de sus vínculos familiares. Entonces, esas personas usan esa información para convencerte de quién están hablando. Eso les facilita mucho a ellos".

"Por eso exhortamos a que no contesten. Muchos llaman ofreciendo un billete premiado que alguien no puede cobrar porque es extranjero. No haga caso a ese cuento, que se sigue repitiendo y repitiendo. Si le llaman de un supuesto secuestro, cuelgue de forma inmediata y reporte el número para seguir entrelazando", abundó.

Según Trinidad, usualmente para estas llamadas se utilizan teléfonos con tarjetas prepagadas, que se adquieren sin necesidad de asociar el número a la identificación de una persona.

Por su parte, Maldonado indicó que hace unos años se intentó establecer una ley para crear un registro de los teléfonos prepagados, pero las compañías de celulares lo detuvieron en los tribunales.

Cada caso de llamada telefónica fraudulenta es investigado por la División de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de cada región policiaca.

Mientras, Maldonado explicó que la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía usualmente entra a apoyar cuando las llamadas a los teléfonos se originan desde aplicaciones que funcionan por Internet, en lo que se conoce como VOIP. Detalló que esas llamadas también generan un número de teléfono, que han incluido en la lista que divulga la Policía.

"Por años hemos estado en esta campaña, pero sigue sucediendo utilizando estos teléfonos prepagados y por VOIP, que hace más difícil identificarlos. Hay gente que se pone nerviosa y como quiera cae", expuso Maldonado.

"Una persona me dijo que sabía que no era verdad, pero le hablaron tan directo, que se puso nervioso y pagó. También se aprovechan de gente mayor que quizás no sabe manejar estas cosas", afirmó.