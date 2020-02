Varios legisladores reaccionaron consternados tras conocer que esta mañana se registraron disparos frente al Capitolio.

Aunque la Policía todavía no ha podido establecer que los disparos iban dirigidos hacia la Casa de las Leyes, al representante Rafael "Tatito" Hernández le cuesta pensar que el incidente haya ocurrido tan cerca por casualidad.

"Yo no lo veo como silvestre. Es alguien molesto que sintió que de esa manera se podía expresar como han habido otras ocasiones que hay una bomba, pero no la hay y realmente es para llevar algún tipo de mensaje. Entiendo que no es lo correcto. Entiendo la frustración, pero hay otras maneras de canalizarlo", dijo Hernández a El Nuevo Día.

La información preliminar ofrecida por la Policía apuntaba al hallazgo de al menos nueve casquillos de bala en la avenida Luis Muñoz Rivera, frente al ala norte del Capitolio.

La ubicación de los casquillos encontrados en la avenida queda exactamente frente por frente al anexo del Capitolio donde ubican oficinas de la Cámara de Representantes.

Hasta el momento, no se han encontrado impactos de bala en ninguno de los edificios del Capitolio.

Uno de los que tiene su oficina en el mencionado anexo es el representante Jesús Manuel Ortiz, quien es miembro de la Comisión de Seguridad.

"Es de alta preocupación una balacera y mucho más si ocurre en una vía pública. Más allá de donde sea, preocupa el sentido de impunidad de quien incurre en esta conducta", manifestó Ortiz.

Agregó que el hecho de "que ocurra frente al Capitolio, sin querer adelantar, añade una preocupación adicional en términos de que alguien quisiera hacer una nueva manera de protestar o expresar descontento".

"Eso es sumamente peligroso y no puede ser avalado por nadie, pero el hecho de que se den estas situaciones, sea en Yabucoa, la Placita o en el Capitolio, preocupa por igual", acotó.

Por su parte, el representante José Aponte Hernández indicó que "no se puede adjudicar que fue una acción hacia el Capitolio o hacia lo que representa el Capitolio".

"Lamentablemente, hoy en día tenemos unas personas que buscan cualquier sitio para detonar armas de fuego. En la calle vemos rótulos de tránsito con impactos de bala. Así que nadie ha reclamado acción sobre el particular y no voy a especular si fue una acción contra el Capitolio o contra legisladores", añadió Aponte Hernández, quien tiene su oficina en el anexo.

Hace unos días se registraron impactos de bala en el edificio de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce.

No muy lejos de allí, en la avenida Baldorioty de Castro, una bala impactó la ventana del apartamento del comediante Raymond Arrieta en noviembre pasado.

Otro de los que tiene oficina en el anexo de la Cámara de Representantes es el legislador independentista Dennis Márquez.

"Cualquier acto de violencia es un reflejo de lo que pasa en esta sociedad. Lo hemos visto en estos días, con tiroteos en otros sitios... Esto permite reflexionar sobre el asunto de la violencia y de cómo los tiroteos se convierten en parte del diario vivir. Se oye constante en la zona metropolitana", dijo Márquez, quien dijo que al momento no tiene información de algún daño al edificio.

"Sé que hay cámaras, pero en diciembre no estaban funcionando. No sé si en febrero ya estén funcionando, pero la información que tengo es que no estaban operando parea diciembre. Ya veremos cómo eso incide en la investigación", abundó.