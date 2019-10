Los cuerpos de los tres hermanos fallecidos el sábado en la noche en un fatal accidente automovilístico en Aguadilla podrían ser entregados a sus familiares en o antes del domingo, cuando se espera culminen sus autopsias.

Así lo reveló la doctora María Conte Miller, directora designada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF)- quien hoy, jueves, se estrenó en el cargo- tras salir de una reunión en La Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez y su consejo de seguridad.

“Recibí el pedido (de agilizar las autopsias de los tres menores de edad) de muchos sectores. Es una situación muy particular, dramática”, dijo al explicar la razón de por qué se aceleraron los trámites de las autopsias de Edgard, Amileidis y Abigail Morales Maldonado, de 14, 17 y 20 años. La última estaba embarazada.

Sostuvo que en el NCF actualmente hay una acumulación de cien cadáveres pendientes de autopsia, situación que la patóloga proyecta agilizar al cabo de un mes. Su meta, dijo, es poder entregar los cuerpos en dos a tres días de haberlos recibido, aunque reconoció que hay muchos factores que urgen ser atendidos en el NCF para poder operar con normalidad, tanto de personal como de infraestructura.