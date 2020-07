Una mujer identificada como la novia del ex principal oficial de Informática del gobierno (CIO, por sus siglas en inglés) Luis Arocho entregó el 2 de junio a La Fortaleza dos de las tabletas iPad que fueron reportadas como desaparecidas en la mansión ejecutiva junto a otros 24 artículos que, en total, fueron valorados en $14,729.45.

De acuerdo con el agente a cargo de la pesquisa sobre el supuesto desfalco, Edwin Álvarez, las tabletas aparecieron luego que trascendió públicamente la querella realizada por el encargado de la propiedad en La Fortaleza, José Candelaria Santos, por la desaparición de los artículos.

"Estas iPads fueron entregadas por una dama a la División de Propiedad de La Fortaleza y, posteriormente, él (Luis Arocho) firmó el documento como que él las tenía en su poder y que al ver la prensa las buscó y entregó", explicó el oficial a El Nuevo Día.

Cuestionado sobre las razones que dio Arocho para tener las tabletas a casi un año y seis meses de renunciar a su puesto el 31 de enero de 2019, Álvarez indicó que esa información no se ofreció, por lo que es parte de la investigación.

El agente subrayó que la Policía investiga varios ángulos sobre el supuesto desfalco, dado a que la entrega de la propiedad no se hizo conforme a los procedimientos establecidos.

"Aquí hay varios ángulos porque cuando se hace una requisición, eso va a finanzas, va a compras y cuando lo que se compró llega, va a la Oficina de Propiedad. Propiedad lo recibe, ellos le ponen un número de propiedad y ellos son los que asignan esa propiedad a cierta persona o cierta oficina mediante recibo. En la investigación todavía no surge un recibo de que cierta propiedad está asignada a ciertas personas, sí están asignadas a la mansión ejecutiva", detalló el agente.

Por su parte, la directora de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía, Wanda Torres, no precisó si sobre Arocho recaería algún tipo de responsabilidad criminal por la desaparición de los artículos.

"Yo me puedo llevar una cosa que quizás me echaron en una caja y yo no saber que esa propiedad estaba ahí, por lo que yo responsablemente la entrego. Responsabilidad criminal, hasta ahora, no hemos encontrado nada", estableció.

Asimismo, exhortó a que si algún exempleado de La Fortaleza tiene en su poder alguna propiedad que le pertenezca al gobierno, que la entregue.

"Algunas de estas personas tenían ayudantes allí mismo que le hicieron el recogido, exhortamos a que verifiquen en sus residencias si tienen algunas de estas pertenencias y que las entreguen directamente a La Fortaleza o a la Policía", estableció.

Hasta el momento, no han aparecido dos iPads adicionales, así como cuatro lápices -también para iPad- valorados en $596. Tampoco han encontrado tres corrales para niños de la marca 4Moms Breeze Plus, valorado cada uno en $299; una butaca para masajes marca Zero Gravity, cuyo costo es de $3,369 y un columpio Aircraft de $149.99.

También se investiga el paradero de una computadora de la marca Apple valorada en $1,949; una cama blanca de la marca Ava Regency que valía $1,399; una lámpara de techo valorada en $565; dos sillas altas de infantes para comer, una de $319.99 y otra de $275 así como varios aditamentos de la cama y cables para cargar el equipo electrónico.

La semana pasada el exgobernador Ricardo Rosselló reclamó a la actual primera ejecutiva que aclare el récord sobre la propiedad desaparecida, a la vez que rechazó que él o algún miembro de su familia se haya apropiado de alguno de los artículos antes mencionados.