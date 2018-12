Un operativo de búsqueda efectuado hoy en el área de Villa Pesquera, en Isabela, no rindió resultados en la investigación para dar con el paradero de la joven Rebeca Johann Roldán Nieves, desaparecida desde el 16 de diciembre, informó a este medio la comandante Rosa Varela del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

Las autoridades continuarán con las entrevistas relacionadas a la desaparición de la joven de 22 años.

“Hoy seguimos con otros asuntos de investigación y entrevistas y mañana continuamos (con la búsqueda). Estamos muy enfocados en seguir realizando entrevistas. Según se van entrevistando las personas, surgen otros nombres y estamos en ese proceso”, indicó Varela.

La comandante confirmó que el esposo de Roldán Nieves, Conrad Cruz, fue entrevistado durante el inicio de la investigación.

En entrevista con Telenoticias, Cruz negó ser el responsable de la desaparición de la joven e indicó que estuvo con ella hasta las 10:00 o 11:00 de la noche, antes de ser reportada desaparecida, por la zona de Villa Pesquera.

“Yo no la he golpeado, no la he matado, no la he desaparecido”, alegó Cruz.

Por su parte, la madre de la joven Carmen J. Nieves, alegó ayer en declaraciones escritas que la última persona que vio a su hija con vida fue Cruz, de quien se supone que se divorciara al día siguiente por motivos relacionados con violencia de género.

De hecho, Nieves indicó a Telenoticias que su hija tenía una cita con su abogada al otro día de anunciarle a su esposo que se divorciaría, pero nunca acudió.

Nieves sostuvo en el comunicado que no tiene paz al no saber lo que está pasando con la joven, por lo que pide cualquier ayuda que los ciudadanos puedan ofrecer

“Por este medio, suplico, encarecidamente, que si alguien sabe alguna información del paradero de mi hija, puede comunicarse conmigo a través del teléfono (787) 548-0257 o con el CIC de Aguadilla (agente Juan López) al (787) 697-6873”, dijo.