El padre de Janelys Delgado Rey, la mujer que fue arrestada el pasado sábado por autoridades dominicanas con una cantidad no determinada de narcóticos controlados, negó categóricamente que su hija sea la pareja de Vladimir Natera Abreu, el supuesto líder de la desarticulada organización de trasiego de drogas FARC que operaba en Santurce.

Juan Delgado Martínez sostuvo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Florida, que no ha tenido comunicación con su hija desde el pasado viernes, cuando le envió un mensaje por la aplicación WhatsApp felicitándolo por su cumpleaños, y que las autoridades dominicanas no le han ofrecido información sobre su paradero.

Añadió que se enteró del arresto de su hija cuando sus hijos le enviaron enlaces de los artículos publicados en los medios locales.

"Nosotros hablamos a menudo y mantenemos una bonita comunicación, en especial con mis tres nietos. Pero no he tenido comunicación con Janelys desde el viernes. No hay forma alguna de que mi hija esté relacionada con la FARC, y mucho menos que sea la pareja de este individuo (Natera Abreu)... no la hay", subrayó Delgado Martínez.

Aunque no existe una orden de arresto contra Delgado Rey, de 31 años, a nivel federal o por parte del gobierno de Puerto Rico, la investigación de la organización criminal reveló que, supuestamente, es la pareja de Natera Abreu. La FARC fue desarticulada el pasado 27 de febrero mediante la "Operación Cocodrilo" llevada a cabo por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo al informe enviado el domingo por la Oficina de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), Delgado Rey viajó a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, en la noche del sábado, 9 de marzo, en un vuelo procedente de San Juan, y al llegar a su hotel fue intervenida por agentes de la Dirección Nacional del Control de Drogas (DNCD). Los oficiales le ocuparon una cantidad no determinada de pastillas OxyContin, Percocet y Ecstasy.

Al momento, Delgado Rey permanece bajo la custodia de las autoridades dominicanas y se desconoce si el gobierno de Puerto Rico o las autoridades federales solicitarán su extradición.

"Yo hablo con mi hija a menudo, siempre le pregunto '¿qué estás haciendo?, ¿estás sola, tienes pareja?'. Mi hija está, en estos momentos, sola; no estaba con nadie. Yo no lo conozco (Natera Abreu) personalmente, pero sé quién es porque estudió con mi hijo menor. Jamás mi hija va a mirar a una persona así", enfatizó Delgado Martínez.

"Cuando vi la noticia comencé a llorar porque yo sé lo que viene después. Ya a ella la marcaron, y para todos los que leyeron la noticia ella es una delincuente y eso no es así. Ella no tiene ningún vínculo con la FARC", añadió.

Delgado Martínez dijo que la mamá y la tía de Delgado Rey llegarán a la República Dominicana este jueves pero, al momento, no tienen información exacta sobre su paradero.

"Me comuniqué con el DNCD y con la fiscalía, pero me solicitaron el número de cédula (identificación) y dijeron que no saben quién es Janelys. Les expliqué que mi hija es ciudadana estadounidense, que viajó a Dominicana como turista y que no tiene un número de cédula. Les pedí que me indicaran dónde estaba mi hija, pero no recibí otra contestación. Ellas van a ver de qué forma la pueden contactar para verificar que esté bien, que la estén tratando bien y para comenzar el proceso de su defensa", enfatizó Delgado Martínez.