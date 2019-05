El Negociado de la Policía adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) detuvo hoy, martes, a un hombre que admitió la agresión registrada la semana pasada hacia una anciana de 80 años en Santurce y cuyo vídeo se difundió por las redes sociales.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Mayda Ortiz, informó que Emanuel Díaz Cruz, de 28 años, fue puesto bajo arresto anoche y consultarán durante el día de hoy con la fiscalía para la radicación de cargos.

“En relación a la confesión no nos vamos a centrar en detalles, ya que en horas de la mañana él será procesado. En la mañana, la prueba será presentada ante el Ministerio Público. Es muy prematuro para determinar qué cargos se les podría estar radicando al acusado. Ayer, en horas de la noche, se hace la detención, él hace la confesión”, dijo Ortiz durante una conferencia de prensa.

Ortiz, además, confirmó que el hombre posee expediente criminal, es deambulante y usuario de drogas.

“Desde la tarde de ayer, el personal de inteligencia del CIC de San Juan ha estado trabajando arduamente con la investigación de este caso. Se estuvo recopilando información y corroborando posteriormente en la avenida Ashford, en Condado, que es que se da con este individuo, que tiene unas características bien similares. Lo detienen para investigación y al llegar acá al CIC proceden a leerle las advertencias de ley, donde él confiesa todos los hechos y se corroboran”, explicó.

Ortiz no descartó la posibilidad de consultar el caso con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Ayer en la tarde habían dejado en libertad a una persona de interés relacionada al caso que estuvo detenida por varias horas en el Cuartel General, en Hato Rey, porque no fue identificada por la anciana dado a que la mujer estaba de espaldas cuando fue atacada.

“Tienen detenido a un hombre que admitió la agresión hacia una anciana de 80 años en Santurce en los pasados días y cuyo vídeo se difundió por las redes sociales. El proceso de investigación continúa en desarrollo para levantar la documentación y presentarla ante la fiscalía. El Negociado trabaja ardua y diligentemente para llevar ante la justicia al responsable de estos actos”, expuso el secretario del DSP, Elmer Román.

Según el informe preliminar suministrado el viernes por la Policía, un sujeto, quien no fue identificado, agredió con una piedra a una mujer que caminaba por la avenida Juan Ponce de León, en Santurce.

Un vídeo de las cámaras de seguridad documentó cómo el agresor huyó del lugar luego de agredir a la mujer. La querellante y perjudicada indicó que alguien la agredió con una piedra en el área de la cabeza en varias ocasiones e inclusive la siguió golpeando tras caer al suelo.

Tras la golpiza, la mujer resultó con dos heridas abiertas en la parte posterior y una herida abierta en la parte superior de la cabeza. Asimismo, recibió una laceración en el dedo del medio de la mano derecha.