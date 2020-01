Hasta el momento la Policía recibió cuatro querellas por vandalismo y daños causados a la propiedad en el Viejo San Juan durante la manifestación que se desarrolló ayer, jueves, contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

A través de un comunicado, la oficina de prensa del Cuartel General detalló los daños que se limitan a cristales rotos y pinturas en las paredes.

La primera querella se reportó a las 7:12 a.m. en el precinto de San Juan. De acuerdo con el informe, el querellante reportó daños en la estructura de la Iglesia Pentecostal en la calle De la Cruz, en el Viejo San Juan, que consistió en pintura con aerosol en las paredes.

El segundo reporte se recibió a las 7:47 a.m. cuando un hombre informó sobre daños y vandalismo en los predios del Banco Popular, en recinto Sur, en el Viejo San Juan. No obstante, esta querella aún no ha sido rendida por lo que no se describen los daños.

1 / 15 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Luego que culminara la marcha convocada desde el Capitolio a La Fortaleza en repudio al gobierno de Wanda Vázquez, manifestantes y la Policía se enfrentaron.

Fue a eso de las 11:00 de la noche del jueves cuando la Uniformada lanzó gases lacrimógenos.

En un recurrido que hizo El Nuevo Día se observó cómo los comercios ya empezaban a tapar los graffitis.

Aquí una comerciante, quien no quiso identificarse, muestra una de las piedras que encontró dentro su local.

Por la calle del Cristo se observaba que casi todas las paredes estaban pintadas con mensajes.

Como este negocio, otros tuvieron sus vitrinas rotas.

La escena recordó a las protestas del Verano del 19.

La protesta surgió en repudio en cómo el gobierno ha manejado la emergencia provocada por los sismos, principalmente en el área sur y suroeste de Puerto Rico.

En los mensajes que colocaron también hicieron alusión a las personas que murieron por el huracán María.

Las paredes de la catedral del Viejo San Juan también fueron pintadas con graffitis.

Otro de los cristales destruidos.

Este empleado estuvo temprano pintando y limpiando.

La manifestación oficial acabó a eso de las 8:00 p.m., pero luego los manifestantes se quedaron en la zona.

Antes de los enfrentamientos, la marcha contó con la participación de artistas y deportistas.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, informó en sus redes sociales que desde las 5:00 a.m. los empleados estaban limpiando las calles del casco antiguo de la capital. (Alex Figueroa Cancel) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

La tercera querella la componen tres personas que alegaron que varios negocios de la calle Del Cristo, con los nombres Kamel #156, Spicy Caribe #154 y Galpón #154, presentaron daños consistentes a cristales rotos y escritura en las paredes con pintura en aerosol.

El último reporte se recibió a las 10:16 a.m. cuando un hombre se querelló por daños a las paredes del Condominio Villa Gabriela, en la calle Cruz, con pintura. El reporte no cuenta con un estimado en daños.

La oficina de prensa del Cuartel General notificó que la Policía espera que la cifra de querellas aumente durante horas de la tarde, a medida que los daños continúen evaluándose.

Tras la manifestación de ayer que comenzó desde el Capitolio hasta la Fortaleza, para exigirle la renuncia a la gobernadora Wanda Vázquez, varios edificios en el Viejo San Juan terminaron con cristales rotos y paredes pintadas con aerosol.