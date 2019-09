El coronel José Caldero informó que un policía municipal de San Juan fue suspendido de empleo y desarmado hoy, jueves, tras ser señalado en una querella por violación sexual presentada por una mujer.

“Cualquier ciudadano contra quien se presente una querella tiene derecho a un proceso de investigación en el que se esclarezca todo lo relacionado con hechos que se le imputen. En este caso, se le imputa a un policía municipal haber cometido una agresión sexual contra una fémina”, dijo el funcionario a través de un comunicado de prensa.

Caldero, además, explicó que la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) asumió jurisdicción sobre el caso.

“Hasta tanto no finalice la investigación o se presenten cargos, según el reglamento de la Policía Municipal, el policía municipal ha sido inmediatamente desarmado y suspendido de empleo”, sostuvo el también comisionado de la policía municipal.

Destacó, de igual forma, que si a raíz de la investigación se llegaran a confirmar las imputaciones presentadas en la querella, se aplicará el reglamento de la policía municipal.

“La alcaldesa y yo somos enfáticos en hacer cumplir la política pública de proteger la dignidad y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de no tolerancia al abuso ni hostigamiento sexual”, añadió Caldero.

Caldero adelantó que no emitirá más comentarios sobre el caso hasta que concluya.

“Para no afectar el proceso y hasta que no surja nueva información no emitiremos ningún otro comentario sobre este asunto”, aseguró.

Este no es el primer caso contra un policía municipal de San Juan pues en julio un agente fue señalado luego de que una abuela de una menor participante de la Liga Atlética Policiaca presentó una querella por actos lascivos.