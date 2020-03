El expreso PR-22 fue reabierto esta mañana luego de que un conductor murió en medio de un choque múltiple en dirección de Bayamón a San Juan a la altura de Plaza Río Hondo.

Según Elvis Zeno, director auxiliar de la División de Patrullas de Carreteras de la Policía, al momento solo hay dos carriles disponibles debido a un derrame de aceite en la vía. El carril derecho es el que permanece cerrado.

La víctima, un conductor de 30 a 35 años, impactó un camión que redujo la velocidad por otro accidente entre dos vehículos, explicó Zeno.

El camión impactado por el vehículo no se volcó. (Suministrada)

"Son dos accidentes. El conductor de una Toyota Four Runner no guardó distancia e impacta por la parte posterior a otro carro. Como resultado de eso la Four Runner se volcó. Luego, un camión reduce la velocidad por ese accidente y es impactado por la parte posterior derecha por el conductor de un Suzuki Aerio color blanco que falleció en el lugar", describió más temprano el oficial.