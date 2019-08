Un peatón murió tras ser atropellado por un vehículo esta madrugada en la avenida Fernández Juncos, intersección con la calle Del Parque, en Santurce, informó la Policía.

Según detallaron las autoridades, el responsable alegó que no se percató de la víctima, quien cruzaba por la vía a eso de las 3:00 a.m. por un lugar con poco alumbrado y que no tiene cruce peatonal.

El peatón, que aún no ha sido identificado por la Uniformada, recibió heridas de carácter grave que le causaron la muerte en el acto. La víctima fue descrita como un hombre de tez trigueña de 40 a 50 años.

Se informó que al conductor del vehículo se le realizó la prueba de alcohol a través del aliente y este arrojó .01%. Sin embargo, fue citado a comparecer ante las autoridades ya que conducía con una licencia de aprendizaje que estaba vencida.