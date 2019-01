El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, confirmó hoy, lunes, que durante la época festiva se han reportado 419 agentes ausentes por día.

Sin embargo, el funcionario rechazó a los policías estén de brazos caídos.

“Brazos caídos no, tenemos sí personas que por esta temporada no se reportan”, aseguró Escalera en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM)

Según el comisionado, la cifra de ausencias este año es menor a la de 2017.

“En el año pasado fueron más números y se hizo el trabajo, así que este número todavía es manejable, tenemos que hacer ajustes”, estableció.

Escalera dijo que el negociado se reunió con los municipios para realizar un plan integrado de seguridad.

“Ya habíamos establecidos unos planes para apoyarnos en esto de surgir alguna novedad, pero todavía con esta cantidad podemos cubrir las necesidades del momento” explicó.

Durante este fin de semana se reportaron 634 asesinatos, 56 menos que en 2017 a esta misma fecha cuando se habían reportado 690 homicidios.