En tan solo los primeros tres días del 2019 ya se han reportado 38 vehículos hurtados, seis más que el año pasado a esta fecha, según cifras de la Policía.

El comandante Ángel Viera, del Negociado de Vehículos Hurtados, dijo a El Nuevo Día que en el área policiaca de Bayamón es donde más vehículos robados se han reportado con un total de 16, seguido de San Juan, con 10.

Asimismo, en el área de Carolina se han reportado cinco vehículos hurtados.

“La mayoría de estos vehículos, de nuestra investigación se desprende, que están siendo utilizados en la comisión de delitos. Se están recuperando completos, lo que nos dice que se están usando para cometer delitos como asesinatos, robos y transportación de armas”, explicó Viera.

El 2018 cerró con 3,685 vehículos robados, 93 más que en 2017.

Las cifras de la Policía revelan que el área de San Juan dominó la estadística del año pasado con 1,146 carros hurtados.

“En San Juan tenemos un problema de muchas calles que no tenemos alumbrado y obviamente se les facilita (a los pillos). Si no hay alumbrado y la ciudadanía no toma las medidas pertinentes, para la Policía es más trabajoso para identificar estos sospechosos”, puntualizó.

La mayor incidencia de hurto de carros en San Juan se ha reportado en las zonas de Santurce, calle Loíza, Puerto Nuevo y cerca de las inmediaciones del Centro de Convenciones, en Miramar.

La marca y modelo de los vehículos más robados continúan siendo los Hyundai Accent, Hyundai Tucson y los Kia Rio.

Según Viera, los delincuentes escogen hurtar estos vehículos por ser muy comunes en las vías públicas del país, así como por su facilidad para abrirlos ilegalmente.

“Ese (el Hyundai Accent) es un vehículo que es muy común y todo el mundo los tiene. Es más fácil confundir a la Policía en un vehículo como ese. Ellos lo utilizan para tratar de no ser detectados por si lo siguen en una persecución”, describió el comandante.

Viera dijo que el Negociado de Vehículos Hurtados tiene abierta varias investigaciones para desarticular los grupos asociados al hurto de autos que, según dijo, en su mayoría pertenecen al área de Bayamón.

El comandante reconoció que un problema que enfrenta la Policía es que varios de los individuos que han sido procesados por este delito permanecen ahora mismo libres bajo fianza.

Precisamente, hoy la Policía lleva a cabo un operativo en residenciales públicos, talleres de hojalatería y junkers clandestinos, donde generalmente se recuperan los carros robados.

Se informó que, como resultado del operativo, por ejemplo,encontraron un vehículo robado en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

Algunas de las medidas preventivas que la Policía recomienda a los ciudadanos es utilizar el llamado bastón en el guía del carro, usar alarma o corta corriente.