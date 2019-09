El senador novoprogresista Miguel Laureano y representantes de la empresa Uber discutieron esta mañana posibles cambios a las operaciones de la empresa con el fin de salvaguardar la seguridad de sus choferes, que recientemente han sido de una racha de carjackings que ha incluido un asesinato.

De entrada, Uber rechazó una de las propuestas: eliminar la opción del uso del efectivo para pagar por el servicio.

“Uber no está de acuerdo, pero quieren exponer unas enmiendas”, dijo Laureano a El Nuevo Día al recordar que en la tarde la empresa se reuniría con el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Ellos indicaron que van a plantear unas enmiendas y unas alternativas”, comentó Laureano. De hecho, el viernes se celebrará una vista pública en el Senado en que se atenderá un proyecto de su autoría que, en otra otras cosas, busca prohibir el uso de efectivo para usuarios de las Redes de Transporte como Uber.

Como alternativa a la prohibición del uso del efectivo, Laureano señaló la posibilidad de que, mediante el uso de un teléfono celular, el usuario pueda pagar por el servicio con una transferencia desde su cuenta de ahorro.

“Ellos se llevaron la idea y dijeron que la iban a analizar”, dijo Laureano.

El senador, sin embargo, indicó que el sistema de Uber tiene una falla en el sentido de que si un cliente decide pagar con un billete de $50 o $100 y el chofer no tiene cambio, no hay manera para obligar al usuario a pagar por el servicio.

También se discutieron otras ideas durante el encuentro, como establecer un método en que el usuario tenga que identificarse, posiblemente con el uso de un número de identificación, al abordar el vehículo del chofer Uber. Así se atendería una preocupación de estos choferes en el sentido de que ciertos criminales utilizan teléfonos celulares robados para solicitar el servicio con la intención de cometer asaltos.

Según Laureano, representantes de Uber le comentaron que ese nuevo sistema de identificación se ha implementado en Brasil.

Otra alternativa de seguridad discutida fue la instalación de un dispositivo de geolocalización en los vehículos de choferes Uber para que puedan ser rastreados por la Policía en casos de emergencia como podrían ser, por ejemplo, secuestros.

Laureano también indicó que Uber supuestamente penaliza a conductores que escogen declinar un viaje al percatarse del lugar en que estarán transitando. Aparentemente, luego de una serie de negativas, el chofer es penalizado por la empresa.

“Mi interés es salvar vidas”, dijo Laureano.

Laureano participó también esta mañana en una reunión para finiquitar la implementación del Task Force contra carjackings, con participación de funcionarios de la fiscalía federal, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román; el comisionado de la Policía, Henry Escalera; la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones; la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez; la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón; los coroneles de la Policía Rolando Trinidad y Reinaldo Bermúdez; el director del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez. Luego de que Laureano saliera de la reunión participó en el encuentro representación del FBI.

Delinean la iniciativa Trigger Puller

Román, por su parte, informó que hoy quedó establecido el grupo de trabajo con componentes estatales, federales y municipales que implementarán en la Isla la iniciativa Trigger Puller para el manejo de casos de carjackings.

“Con sobre 400 carjackings cometidos en lo que va de año, tanto el DSP como la gobernadora Wanda Vázquez Garced, reconocemos que nos enfrentamos a un reto particular. Gracias a la colaboración con las agencias federales, estaremos compartiendo recursos e inteligencia y hemos establecidos guías de colaboración que, aunque no se revelan para no alertar a los delincuentes, serán la base para bajar la incidencia de este delito en la Isla”, dijo el funcionario.