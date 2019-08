Un hombre murió esta madrugada tras impactar un poste de tendido eléctrico en la PR-167, en Bayamón, informó la Policía.

Según un informe de las autoridades, el incidente se produjo en la intersección de esta carretera con la PR-830, cerca del recinto de la Universidad Interamericana en este municipio.

La víctima aún no ha sido identificada, pero se supo que el hombre viajaba en un vehículo Hyundai, modelo Accent.

El accidente fue reportado a eso de las 4:20 a.m., sin embargo, no fue hasta cerca de las 7:30 a.m. que se levantó el cadáver.