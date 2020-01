La Policía identificó como José Carlos Aponte Ramos, de 36 años, al sospechoso de asesinar a cuatro miembros de una familia en Trujillo Alto el día de año nuevo.

Según Nazario, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, la Fiscalía radicó cargos en ausencia contra el sujeto que se dedica a la industria de la construcción.

Indicó que contra el sospechoso pesan cuatro cargos de asesinato en primer grado, un cargo por tentativa de asesinato y cinco cargos por infracciones a la Ley de Armas.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, informó que la jueza Lirio González Bernal del Tribunal de Primera Instancia de Carolina le fijó una fianza de $27.5 millones.

Nazario sostuvo que de la pesquisa se desprende que Aponte Ramos es pariente de la familia asesinada y vive cerca del lugar de los hechos.

José Carlos Aponte Ramos tiene 36 años. (Suministrada)

"No lo hemos conseguido porque no está yendo a su casa y su esposa no está asistiendo a su trabajo", estableció Nazario.

Aponte Ramos fue acusado en 2014 por asesinar a un hombre en el barrio Carraízo, en Trujillo Alto, pero los cargos fueron desestimados en vista preliminar.

Igualmente, el sujeto enfrenta un juicio señalado para comenzar en febrero por violaciones a la Ley de Armas.

A las 3:20 de la madrugada del miércoles pasado fue cuando las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando de detonaciones en el lugar y cuando llegaron se toparon con los cuerpos baleados de Edwin Ramos Monge, de 47 años; Dorothy Wickline, de 40 años, y sus gemelos.

Otro hijo adolescente de la pareja también resultó herido por el incidente.

El menor tuvo que recibir asistencia médica por las heridas de bala en uno de sus pómulos, brazo y pierna.