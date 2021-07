Las autoridades no han podido presentar cargos por el asesinato de un turista que supuestamente desapareció en La Perla, porque su amigo y único testigo conocido hasta el momento se niega a cooperar con la investigación.

Así lo informó el capitán Luis Díaz, director del Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía en San Juan, en entrevista con El Nuevo Día.

“De ese caso del turista tenemos bastante información y una prueba bastante robusta”, sostuvo Díaz. “Pero, si no tenemos testigos, no puedo radicarle cargos a nadie”.

“Tenemos que el perjudicado golpeado, el amigo de la víctima de asesinato, no quiere hablar. Lo he llamado en repetidas ocasiones, pero el interés de esta persona es ninguno, cero, nada, por más que hemos intentado”, agregó.

El turista asesinado fue identificado como Tariq Quadir Loat, de 24 años de edad y residente en Delaware.

PUBLICIDAD

Loat se encontraba de vacaciones en Puerto Rico junto con su compañera consensual. En total, el grupo de turistas era de cuatro personas, pues compartían un hospedaje en Río Grande junto con otra pareja.

De acuerdo con informes de la Policía, Loat y su amigo fueron a La Perla el sábado 24 de abril, donde Loat fue visto por última vez.

Esa noche, el amigo de Loat salió de La Perla ensangrentado, buscando ayuda por los golpes recibidos, tras ser agredido con un cuartón de madera y un objeto de metal, lo que forma parte de la evidencia recopilada por la Policía.

Dijo que fue golpeado luego de presuntamente comprar drogas ilícitas e intentar hacer fotos en el lugar.

Basado en la información ofrecida por el amigo de Loat, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó en comunicado de prensa - en aquel momento - que ambos turistas “hicieron caso omiso a la advertencia de no tomar fotografías en el lugar, lo que produjo un altercado, resultando, al menos uno de ellos, agredido con varios objetos”.

Después de escapar, el turista indicó que desconocía el paradero de Loat, cuya pareja radicó una querella de persona desaparecida.

Al otro día, el domingo en la tarde, la Policía halló el cuerpo de un hombre parcialmente quemado en Vega Baja. Dos días después, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó que el cuerpo era de el de Loat.

Mientras, su amigo se marchó el mismo domingo a Delaware, después de recibir atención en el Centro Médico de Río Piedras.

PUBLICIDAD

Inicialmente tuvieron comunicación a través de su pareja, pero Díaz dijo que luego el turista desistió de su cooperación.

“No quiere participar. No quiere saber de Puerto Rico”, lamentó Díaz. Explicó que “mataron a alguien y han sonado unas personas que pudieron haber participado, pero si no tengo una persona que hable y que ni si quiera quiere participar de un lineup, pues no podemos llevar el caso”.

“Hemos intentado. No es que los agentes hablen inglés. Este servidor y otros hablamos muy bien, así que entienden todo lo que está pasando acá, pero nada”, afirmó.