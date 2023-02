El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina retomó hoy, martes, la investigación de un tiroteo registrado, en la madrugada del lunes, en el expreso Román Baldorioty de Castro en el que un hombre que, presuntamente, hurtó un auto de un concesionario, murió a manos de un guardia de seguridad privado.

El teniente José Padín Fernández, director de la División de Homicidios del CIC de Carolina, indicó a El Nuevo Día que el agente investigador a cargo del caso compareció en la mañana de hoy, martes, al Tribunal de Carolina, para el inicio de un juicio de un caso no relacionado, pero que retomó la investigación en la tarde.

“Las entrevistas a los dos guardias quedaron en suspenso ante el compromiso del agente investigador en el Tribunal de Carolina, pero ya retomó la investigación. Estamos recopilando y analizando pietaje de cámaras de seguridad instaladas por el Municipio de Carolina, de negocios cercanos y del concesionario Auto Show en Río Piedras”, indicó Padín Fernández vía telefónica.

PUBLICIDAD

El informe preliminar del incidente sostiene que, cerca de la 1:40 a.m. del lunes, un guardia de seguridad de la empresa Capitol Security se topó con un hombre que, presuntamente, hurtó un vehículo Ford Fusion color blanco del lote del concesionario Auto Show en la avenida 65 de Infantería.

El guardia de seguridad, de 24 años, inició una persecución del individuo que culminó en la marginal del expreso Baldorioty de Castro donde ubica la panadería España. El guardia indicó que el hombre lanzó el vehículo hurtado sobre la patrulla que manejaba e impactó su lado derecho. Acto seguido, el guardia indicó que vio al individuo alzar una de sus manos, como si tuviese un arma de fuego, por lo que desenfundó su pistola, para la que tiene permiso de portación, y realizó disparos.

Aunque Padín Fernández sostuvo que el número de disparos es objeto de la investigación, añadió que la víctima falleció tras recibir una herida de bala en el área de la cabeza. El oficial dijo, anteriormente, que uno de los guardias abrió fuego, y resaltó que investigan si el segundo guardia también disparó su arma.

El director de Homicidios del CIC de Carolina reiteró, nuevamente, que no recuperaron un arma de fuego en la escena asociada con la víctima. Añadió, además, que mañana, miércoles, tendrán un panorama más claro en cuanto a si los guardias serán citados nuevamente para más entrevistas.

“Ya tenemos una identificación de la persona que falleció, pero no podemos revelar el nombre en estos momentos hasta tanto se le notifique oficialmente a sus familiares. En cuanto a las identidades de los dos guardias de seguridad, sus nombres no pueden ser revelados hasta tanto la Fiscalía de Carolina culmine su investigación”, enfatizó Padín Fernández.

PUBLICIDAD

La ACLU exige acción del gobierno

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) exigió acción del Estado para detener estos tipos de persecuciones y uso de la fuerza por parte de guardias de seguridad que, entienden, no están autorizados a llevar a cabo acciones que tampoco se le permite a los agentes del Negociado de la Policía.

“Le compete al estado detener, de inmediato, estas prácticas no toleradas y que incumplen con las pautas de la reforma de la Policía de Puerto Rico. No se debe tolerar un desempeño de oficiales de seguridad que no se le permite a la propia Policía, cuerpo llamado a hacer cumplir la ley dentro de un marco constitucional. Estos guardias, que operan por la libre y con supuesta licencia para agredir con fuerza mayor y mortal, no pueden operar al margen de la ley con impunidad”, resaltó, mediante un comunicado, el director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, William Rodríguez Hernández.

“Aún cuando, quizás, no habrá empatía para el sospechoso ya muerto, recordemos que a esta persona le cobija el derecho a un juicio justo e imparcial, así como la presunción de inocencia. Esto no ocurrirá, como no ocurrirá para el joven de 16 años acribillado por oficiales de la Policía; estos, sin juicio, ya fueron sentenciados a muerte”, añadió.

Rodríguez Hernández se refirió a la muerte de un joven de 16 años que, supuestamente, hurtó un vehículo en hechos que ocurrieron el 2 de agosto de 2022, en Carolina. El joven fue acorralado en una calle de la urbanización La Rivera en Hato Rey y, supuestamente, intentó atropellar a los agentes. Al menos siete oficiales de la Policía abrieron fuego contra el conductor, quien falleció en la escena. La Policía no ocupó un arma de fuego asociada con el joven.

PUBLICIDAD

El letrado también mencionó el incidente registrado el 29 de enero del año en curso, cuando un guardia de seguridad privado abrió fuego contra un manifestante durante una protesta por una construcción ilegal sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla.

“En estas circunstancias, lo que debería ser el protocolo responsable a seguir por dicho guardia privado hubiera sido a limitarse a alertar a la Policía, no perseguir al sospechoso en las carreteras del país. La justificación ya trillada de los oficiales es que un auto es un arma letal. Parece que oficiales, privados y del estado, no se han percatado que disparar en plena avenida principal, repleta de conductores, pudo haber terminado en la innecesaria muerte de otra u otras personas. Ni a la propia Policía se le permite tal desempeño negligente. Las desacreditadas persecuciones de alta velocidad, en muchísimos casos, han terminado en trágicos accidentes que han involucrado víctimas que nada tuvieron que ver con los eventos que motivaron la persecución”, resaltó Rodríguez Hernández.