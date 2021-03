El Negociado de la Policía de Puerto Rico informó que agentes asignados a las zonas turísticas en Condado y la calle Loíza detuvieron a un total de cinco personas por posesión de sustancias controladas, al tiempo que ocuparon tres vehículos de motor por diversas faltas.

De acuerdo con personal de la Uniformada, agentes intervinieron con un hombre y una mujer no identificados (ambos turistas) para orientarlos sobre el uso de mascarillas en lugares públicos. En el proceso, los oficiales se percataron que las personas cargaban con sustancias controladas, por lo que fueron colocados bajo arresto.

Mientras, efectivos de la Policía intervinieron con un grupo de dos hombres y una mujer, cuyas identidades tampoco fueron reveladas, al captar el olor de una sustancia controlada, posiblemente canabis, al pasar a su lado. Uno de los hombres arrestados es puertorriqueño, mientras que las otras dos personas detenidas son turistas.

Entretanto, la Policía también ocupó tres vehículos: uno que contenía sustancias controladas en su interior, y dos por gravámenes de “desaparecidos”, término utilizado cuando un vehículo entra al sistema para su reposesión, cuando un carro de alquiler no es devuelto, cuando un familiar toma prestado el vehículo de un familiar o amigo y no lo devuelve, etc.