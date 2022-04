Autoridades estatales y federales arrestaron a dos de tres sospechosos en un operativo en el residencial Vista Hermosa, en San Juan, luego de que esta mañana un agente de la Unidad Motorizada de la Policía en San Juan resultara atacado a tiros en medio de una persecución por violaciones a la Ley de Tránsito (Ley 22).

“Confirmamos que dos de los individuos que participaron en la balacera que mantiene a mi policía Waldemar Burgos Rodríguez luchando por sobrevivir, fueron arrestados por agentes de la Policía”, dijo López Figueroa en un comunicado.

El primero fue puesto bajo arresto en la madrugada de hoy, a solo horas del suceso y el segundo hace una hora, reveló el comisionado de la Policía.

“Continuamos orando por la vida de Waldemar. A nombre de su familia y de todos nosotros sus compañeros, pedimos al pueblo que se una en oración a nosotros para que pueda superar el estado crítico en el que aún se encuentra”, agregó.

El agente de 42 años se mantiene en condición crítica en Centro Médico de Río Piedras.

El teniente Leslie Zeno, comisionado de la Policía de Arecibo y exjefe de Burgos, relató cómo el policía respondió a su voz en el hospital. Indicó que fue movido al área de intensivo. Información preliminar sobre el estado de salud del agente indicaba que tenía muerte cerebral.

“Los familiares me permitieron pasar a ver al compañero y cuando escuchó la voz de este servidor, movió las rodillas, las piernas, inclusive me apretó la mano. Inmediatamente el personal médico que estaba en el área mandaron a buscar al doctor, quien llegó. Me indicaron que si volvía a hablar con él, le hablé y está respondiendo, gracias a Dios”, contó Zeno.

“Yo sé que las oraciones de los guerreros de sangre azul (policías) y de mucha gente que está orando por él, se va a restablecer en el nombre de Dios”, agregó el teniente.

López Figueroa indicó que lleva 22 años en la Uniformada y cinco en la Unidad Motorizada de San Juan.

Más temprano, en entrevista con El Nuevo Día, el comisionado López Figueroa señaló que “vamos a estar en Vista Hermosa en tanto y en cuanto podamos arrestar a los individuos que hirieron de gravedad a uno de mis policías. Un acto de presencia con todas las unidades investigativas de la Policía, incluyendo al U.S. Marshall, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública”.

El comisionado explicó que el incidente ocurrió cuando agentes se encontraban en medio de una persecución por violaciones a la Ley de Tránsito, y que al entrar a los predios del mencionado residencial, un individuo se bajó de un vehículo y le realizó varios disparos.

“En la madrugada de hoy, mientras la mayoría dormíamos, policías trabajaban velando la seguridad de todos en las carreteras. Tras un llamado a detenerse, varios individuos, que no sienten ningún respeto por la vida ajena, huyeron y terminaron baleando de manera despiadada a quienes solo cumplían con su deber”, precisó el coronel en declaraciones escritas.

/ Autoridades estatales y federales llevan a cabo un operativo en el residencial Vista Hermosa, en San Juan, luego de que esta mañana un agente de la Unidad Motorizada de la Policía en San Juan resultara atacado a tiros. (Vanessa Serra Díaz)

El incidente ocurrió en medio de una persecusión por violaciones a la Ley de Tránsito (Ley 22). (VANESSA SERRA DIAZ)

Se indicó que el agente fue transportado al Centro Médico en condición crítica. (VANESSA SERRA DIAZ)

Las autoridades buscaban a más de un delincuente. (VANESSA SERRA DIAZ)

El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Agencia de Seguridad Nacional (HSI-ICE, en inglés), la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan llegaron al lugar de los hechos. (Vanessa Serra Díaz)

Imágenes del operativo. (VANESSA SERRA DIAZ)

20220402, San Juan La Policia ocupa el residencial Vista Hermosa luego de que en una persecuci—n resultara herido un agente. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

Operativo en el residencial Vista Hermosa. (Vanessa Serra Díaz)

“Aquel que le dispare a un policía, debe saber que está atentando contra la vida de alguien que salió a proteger a mi familia, pero también a la suya. Tenga la seguridad de que no nos vamos a mover de Vista Hermosa hasta tanto logremos el arresto de los todos los responsables de este incidente”, afirmó López Figueroa.

Mientras, el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, aseguró que su agencia cooperará con las agencias estatales hasta que la persona esté arrestada o se entregue. “Esta violencia no es el pUerto Rico que queremos y no lo vamos a tolerar”, afirmó González a preguntas de El Nuevo Día.

“Si tú nos tiras, nos atacas, pasas al tope de la lista”, dijo, por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi expresó solidaridad con la familia y aseguró que las autoridades no descansarán “hasta dar con los responsables” de esta agresión.

“Nuestras oraciones con el agente de la Policía de Puerto Rico que resultó herido de gravedad en la madrugada de hoy, y le enviamos un abrazo solidario a su familia y a sus compañeros”, escribió a través de un tuit.

Actualmente, el Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Agencia de Seguridad Nacional (HSI-ICE, en inglés), la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan se encuentran en el lugar de los hechos.

“Agradezco el apoyo total que nos están brindando nuestros hermanos del FBI, ATF, HSI, US Marshalls, DEA y ICE, entre otros”, agregó el jefe de la Policía. De igual modo, reconozco la presencia de mis más de 250 policías que se ha unido para dar con el paradero de los implicados en el incidente”, expresó el jefe de la Uniformada.