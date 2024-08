Arrestan a hombre que presuntamente alquilaba casas con opción a compra pese a no ser el dueño

Un hombre de 64 años imputado de ejecutar un esquema fraudulento mediante el cual, presuntamente, alquilaba una casa en Toa Baja con opción a compra a pesar de no ser el propietario, fue arrestado este jueves por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del Negociado de la Policía .

Por estos hechos, la jueza Catherine Bunelle Curet , del Tribunal de Bayamón , encontró causa para arresto y fijó una fianza de $100,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 14 de agosto.

En declaraciones a El Nuevo Día , el teniente Alberto Betancourt , de la División de Robo, Fraude y Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón, explicó que, al presente, la Policía solo ha trabajado esta querella, pero no se descarta que haya otros casos.

“Hasta el momento, solo tenemos esa querella que trabajamos, pero se comenta que hay otras propiedades, pero, vuelvo y repito, se comenta. No es que tenemos unas querellas formales. Por eso es que le digo a la ciudadanía que si han sido víctimas de fraude por esta persona, que hagan la querella”, sostuvo.

Betancourt indicó que Osorio Gabriel cuenta con expediente criminal por un caso de violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica. Agregó que, al momento, el imputado no ha hecho ninguna alegación ante las autoridades.

No obstante, al llegar al Tribunal de Bayamón , Osorio Gabriel fue abordado por una periodista de Las Noticias de TeleOnce y reconoció haber alquilado la propiedad al querellante.

“Esa casa yo se la alquilé a ese caballero con opción a compra, pero cuando yo me percaté (que la casa tenía dueño), le dije a él que se tenía que ir y él no se quiso ir”, dijo Osorio Gabriel, quien alegó que la casa, presuntamente, era de un familiar suyo. “Yo se lo dije que eso no era mío, que se tenía que ir de ahí”, insistió.