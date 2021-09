Un joven de 22 años fue arrestado esta tarde luego de una persecución en Carolina tras no detenerse cuando la Policía intentó intervenir por este no tener una tablilla en la motora que conducía.

La Uniformada indicó en un informe preliminar que Edgar M. Rodríguez Febo, residente de Loíza, transitaba el expreso 26 en una motora Shanghai JM sin tablilla.

Cuando agentes intentaron intervenir con el joven por la violación a la Ley 22 de Tránsito, este no obedeció y continuó la marcha, lo que desató una persecución captada en vídeo.

Rodríguez Febo eventualmente cayó al suelo e intentó huir corriendo, pero fue capturado y detenido.

El joven fue citado este jueves, 9 de septiembre para la radicación de cargos en su contra por la violación de varios artículos de la Ley 22 (no tener tablilla, no tener marbete, no tener registración, no tener inspección), además de obstrucción a la justicia.

En el incidente otro motociclista logró escapar.