La División de Arrestos Especiales de la Policía en Bayamón arrestó ayer a un hombre de 33 años que intentó agredir y secuestrar a su expareja en hechos que ocurrieron el pasado domingo en Corozal.

Contra Jayzon Vázquez Rivera, de 33 años y residente en Corozal, se radicaron cargos en ausencia el pasado lunes y un juez encontró causa, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra que resultó positiva en la noche de ayer, según la agente Wanda Santana de la Policía en Bayamón.

De acuerdo con la querella, la perjudicada alegó ante la Policía que al montarse en su carro el pasado domingo, luego de trabajar, salió del asiento trasero su expareja, quien de inmediato le colocó un cuchillo en el cuello y le ordenó que emprendiera la marcha.

Durante el trayecto dentro del vehículo, según la investigación, el hombre le profirió palabras soeces a la mujer e intentó agredirla en varias ocasiones. Posteriormente, la mujer se detiene en un lugar, que no fue revelado por la Policía, y es ahí cuando el hombre vuelve a intentar agredirla con un cuchillo.

“Cuando él va a agredir a la dama comienza un forcejeo del vehículo, ella logra salir del carro, cae al suelo, y él con el cuchillo trata de hacerle una herida a ella, pero ella se zafó. Ella logra salir del carro a pedir auxilio, bota la cuchilla a un lado y el agresor se monta en el carro de ella y se marcha del lugar”, detalló Santana a El Nuevo Día.

Los cargos criminales que pesan contra Vázquez Rivera son: tentativa de asesinato, violación a la Ley 54 (violencia doméstica), restricción a la libertad, violación a la Ley de Armas (uso de armas blancas) y violación a la Ley de Tránsito (Vehículos Hurtados).

El tribunal encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza global de $305,000.

Vázquez Rivera será llevado hoy a eso de las 9:30 a.m. ante el tribunal para que un juez determine si puede o no prestar la fianza impuesta en su contra. De no prestar el monto, quedaría sumariado en el Complejo Correccional de Bayamón.

De momento, no se brindaron detalles de la salud de la víctima, el lugar donde acudió a pedir auxilio ni detalles de su vehículo, por tratarse de un caso de violencia de género.

La Policía no precisó si Vázquez Rivera poseía expediente criminal por cargos similares.