La Policía investiga querellas separadas que denunciaron escalamientos en tres negocios en Coamo durante este fin de semana.

El primer incidente se reportó a eso de las 8:15 de la noche de ayer, domingo, en el negocio el Puente BBQ, ubicado en la PR-153, en el barrio Las Flores del mencionado municipio.

Según la Policía, el querellante alega que “alguien rompió la verja de alambre de eslabones del establecimiento, logrando acceso al interior de donde se apropiaron ilegalmente de una bomba del tanque de agua, seis cajas de refresco de diferentes marca y agua, además de una planta eléctrica marca Caterpillar”. La propiedad fue valorada en $1,700.

La Uniformada también recibió anoche querellas de escalamientos en los negocios His and Her y en One to Seven, ubicados en la PR-14 en el mismo municipio.

El querellante alegó que “alguien utilizando un objeto contundente rompió los cristales de sus locales logrando acceso al interior de los negocios de donde se apropiaron ilegalmente de una cantidad indeterminada de artículos. Propiedad valorada en $1,100”.

Todos los casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal del área policiaca de Aibonito.