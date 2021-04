La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan enviará, próximamente, una nueva ronda de citaciones para entrevistar a varias personas, en calidad de testigos, sobre el asesinato del artista urbano Kevin Fret en enero de 2019.

El nuevo director del CIC de San Juan, el capitán Luis Díaz, confirmó a El Nuevo Día que la fiscal a cargo del caso, la licenciada Betzaida Quiñones, instruyó al personal de la División de Homicidios a citar a varias personas, aunque no reveló qué personas o cuántas.

La movilización para llevar a cabo nuevas entrevistas ocurre unas semanas después de las expresiones vertidas por la hermana de Kevin, Doryann Fret, en una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo el 9 de marzo en el canal de YouTube Fret Family.

En dicho vídeo, Doryann leyó un mensaje de texto que el veterano reguetonero Don Omar le envió. En el mensaje, supuestamente, Don Omar escribió que “hay evidencia de que la secretaria de Justicia hizo movimientos a favor de quien tú y yo sabemos (una aparente alusión al cantante Ozuna) para cerrar el caso”.

Aunque Don Omar no menciona el nombre del titular de Justicia al momento de ocurrir el crimen, según lo que leyó Doryann en el vídeo, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced era la secretaria de la agencia al 10 de enero de 2019, fecha en que Kevin Fret fue asesinado.

El 22 de febrero de 2020, durante una entrevista en el programa de Telemundo Un Nuevo Día, Hilda Rodríguez, madre de Kevin Fret, también acusó a la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, y la exjefa de Fiscales, Arlene Gardón Rivera, de obstruir el esclarecimiento del caso al no permitir que Quiñones entrevistara a varias personas de interés.

Anteriormente, Rodríguez acusó al artista urbano Ozuna (Juan Carlos Ozuna Rosado) y su manejador, Vicente Saavedra, de estar vinculados al asesinato de Kevin Fret.

Justicia sigue con la pesquisa

Por su parte, la jefa de Fiscales del Departamento de Justicia, la licenciada Melissa Vázquez Sandoval, resaltó en entrevista con El Nuevo Día que la fiscal Quiñones sigue investigando el caso y enfatizó que la agencia está comprometida con esclarecer el crimen.

“Cualquier información que surge relacionada a este asesinato, la fiscal se encarga de que se haga la investigación correspondiente. Estamos, más o menos, en la misma situación del año pasado en que cada cosa que surge la investigamos. Hasta ahora no han rendido frutos, pero la realidad es que toda la información que ha surgido de este caso no nos ha llevado a una conclusión final”, sostuvo Vázquez Sandoval vía telefónica.

Aunque no confirmó que la fiscal Quiñones ordenó una nueva ronda de citaciones para entrevistas, la funcionaria mostró preocupación por los supuestos comentarios hechos por Don Omar sobre la dependencia. Vázquez Sandoval sí dijo que vio el vídeo publicado por Doryann Fret.

“Un señalamiento de ese tipo le debe preocupar a cualquier persona, no solamente a los funcionarios que están en la silla que yo ocupo actualmente, sino a cualquier representante del Departamento de Justicia. Le puedo decir que la fiscal a cargo del caso era la fiscal de distrito cuando surgió el caso y ha dado el 200 por ciento, sino más, para tratar de esclarecerlo”, recalcó Vázquez Sandoval.

La letrada añadió que “Doryann siempre ha estado en comunicación con la fiscal y esa información ya se la había dado (a Quiñones). Eso es parte de la investigación del caso”.

Al ser abordada sobre si Don Omar es una de las personas que citarán, la letrada dijo que “eso es parte de la investigación, y por dónde vamos en la investigación no les puedo decir porque tengo que proteger la pesquisa. No puedo brindar esa información porque no puedo perjudicar la investigación. La fiscal Quiñones y el Departamento han invertido muchos años en el caso y tenemos que ser bien celosos con cómo se lleva a cabo, pues la realidad es que nuestro interés es, finalmente, saber la verdad”.

Vázquez Sandoval también declinó revelar si cuentan con sospechosos o personas de interés bajo investigación activa para proteger el proceso, pero enfatizó que continuarán trabajando para resolver el caso.

“Me gustaría que supieran el compromiso tan grande que tiene el Departamento y la fiscal en esclarecer este y todos los casos que tenemos. En gran parte, para poder esclarecer los casos dependemos de la ayuda de la ciudadanía. Sabemos que es un caso muy complejo, que involucra a muchas personas, que, quizás, hay gente de poder, pero de todas maneras tenemos que seguir solicitándole al pueblo a contactarnos si tienen alguna información”, subrayó Vázquez Sandoval.

“Nosotros lo que queremos es esclarecer este caso, como todos los demás. Los casos sin testigos son sumamente difíciles de esclarecer, y aunque ciertos tipos de casos a veces se pueden resolver mediante informes forenses o periciales, hay otros, como este, que dependemos de alguien que identifique a una persona que estuvo en el lugar. Es bien difícil cuando no tenemos a esa persona, y el problema es que mientras más tiempo pasa, más complicado se nos hace a nosotros presentar un caso ante un tribunal de justicia para probarlo más allá de toda duda razonable”, enfatizó.

La Policía busca resolver un caso relacionado a la muerte de Kevin Fret

Tanto el capitán Díaz como la agente a cargo de la investigación en la División de Homicidios, la sargento Omayra Arnaldi Vélez, resaltaron que también trabajan en esclarecer el asesinato de Christian Joshua Castro González, registrado el 21 de julio de 2019, pues guarda relación con la muerte de Kevin Fret.

Del mismo modo, Vázquez Sandoval indicó que “Castro González había sido considerado un potencial testigo o como una persona de interés”. No obstante, la funcionaria añadió que, hasta el momento, la muerte de Castro González no ha sido atada al asesinato de Fret.

“El caso de Castro González tiene que ver con este caso, eso es correcto. En un momento dado figuró como persona de interés en el caso. Hasta ahora no tenemos otras personas vinculadas como si hubiesen disparado. La investigación es amplia, pero como persona que haya disparado, solo tenemos a Castro González, hasta el momento”, puntualizó Arnaldi Vélez.

Castro González, supuestamente, fue uno de los dos gatilleros que dispararon contra Kevin Fret. Su cuerpo baleado fue encontrado en el residencial Las Margaritas. Era buscado por las autoridades por sus supuestos vínculos con la organización de narcotráfico FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera) que fue desarticulada, parcialmente, en un operativo federal llevado a cabo el 28 de febrero de 2019.

La sargento Arnaldi Vélez añadió que Castro González era una persona de interés por otros casos pendientes en la División de Homicidios del CIC de San Juan.

“Le estamos dando seguimiento al caso. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse con la Policía si tienen información que pueda llevar a esclarecer este caso lo antes posibles. A lo mejor esta persona (Castro González) asesinó a Kevin Fret, pero ¿quién mandó a matar a Christian? Estamos hablando de que hay teorías de que la persona que asesina a Kevin Fret ya no existe. Pero entonces, ¿quién mandó a asesinar a Christian? Ese es el problema. A nosotros nos gustaría saber todo eso, y por eso cobra importancia esclarecer el asesinato de Christian, pues podría llevarnos a esclarecer el asesinato de Kevin Fret”, resaltó Díaz.

“Es bien difícil (esclarecer ambos asesinatos), pues tenemos una persona asesinada, otra persona de interés que, supuestamente, fue la que asesinó a Kevin y que también fue asesinada. El otro ángulo, que es buscar a la persona que asesinó a Christian, pues en eso estamos. Esa es la investigación. Por ahí se conduce todo, pues el caso de Christian está vinculado. Las personas que se van a citar, en su oportunidad, se les preguntará si conocen algo sobre este otro caso (de Christian)”, sostuvo el director del CIC de San Juan.

Los hechos

Agentes del precinto de Barrio Obrero se toparon, el 10 de enero de 2019, con el cuerpo de una persona tendida en el pavimento y atrapada bajo una scooter cerca de las 5:30 a.m. Los oficiales también avistaron a una persona que observaba a la persona caída, pero al percatarse de la presencia de la Policía, huyó en una motora.

Los oficiales, que en principio pensaron que se trataba de un accidente, luego identificaron a la persona atrapada bajo la scooter como Kevin Fret y notaron que había recibido dos heridas de bala; una en la cadera y otra en la cabeza.

El cantante había llegado a la intersección de la calle Bellevue con la avenida Eduardo Conde en Santurce, frente al colegio María Auxiliadora, al momento de ser baleado.