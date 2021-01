El asesino confeso de la enfermera Angie Noemí González Santos sostuvo que solo espera que sus tres hijas “estén bien”, en declaraciones a los medios luego de que la jueza Imarie Cintrón Alvarado, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, determinara causa probable contra el hombre por los hechos ocurridos el pasado 15 de enero.

Al ser escoltado por las autoridades para su ingreso a prisión al no poder prestar la fianza de $2.1 millones, Roberto Félix Díaz dijo que no tenía nada que decir. “Aunque yo hable o no hable, comoquiera voy a a ser el malo. Lo único que yo quiero es que mis hijas estén bien”, expresó, antes de ser abrazado por su padre, quien se mostró compungido.

Contra el imputado pesan un cargo por asesinato y tres por destrucción de pruebas.

“De los hechos se desprende que Rodríguez Díaz le dio muerte a su pareja con quien procreó tres hijas. Luego transportó el cuerpo sin vida de la víctima a la jurisdicción de Coamo tirando el mismo al vacío. El imputado reportó como desaparecida a su pareja el 16 de enero de 2021. Durante la entrevista que le hicieran los agentes de la Policía y luego de las advertencias de Ley, el imputado confesó el asesinato”, lee el comunicado emitido esta tarde por el Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

La vista preliminar fue señalada para el 1 de febrero de 2021.

Ciencias Forenses completa autopsia

El Instituto de Ciencias Forenses confirmó en la noche del martes que completó la autopsia de la víctima.

En una breve declaración escrita, la directora de ese ente María Conte Miller, dijo que: “El Instituto de Ciencias Forenses culminó hoy la autopsia de la enfermera Angie González Sánchez. La identidad de la mujer fue confirmada científicamente mediante el análisis de placas dentales y fue notificada a sus familiares”.

El cuerpo sin vida de González Santos, fue encontrado sin vida en el barrio Coamo Arriba en la carretera PR-555, kilómetro 4.8, de Coamo, tras haber sido reportada como desaparecida por el mismo imputado el pasado 15 de enero de este año.

El teniente Héctor Maldonado, de la División de Homicidios de Aibonito, indicó en una entrevista radial (WKAQ 580), en la mañana del martes, que llegaron hasta el lugar de los hechos luego de que la pareja de González Santos confesó haberla asesinado. El hombre también aceptó haber lanzado el cuerpo por un precipicio.